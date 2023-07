Itway diventa il partner esclusivo per i servizi di valutazione del rischio cibernetico di RiskRecon di Mastercard® in Italia, Grecia e Turchia

Itway SpA, capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan, comunica, proseguendo nei suoi piani di crescita ed espansione, di aver sottoscritto una partnership strategica con la società RiskRecon di Mastercard® tramite la società CyberMonks GmbH. Itway rafforza la sua presenza nel segmento del Cyber Risk Management per l’erogazione di servizi gestiti in ambito Cyber Risk Exposure, un’attività basilare di CyberRisk Assessment. Si tratta di una collaborazione esclusiva che vede in Itway l’unico partner in Italia abilitato all’erogazione di questi servizi con l’estensione dell’accordo di distribuzione a valore aggiunto (VAD) in esclusiva dei servizi RiskRecon di Mastercard® in Grecia e Turchia. L’accordo con Mastercard prevede per Itway un fatturato incrementale di 6 milioni di euro in 3 anni. RiskRecon di Mastercard® consente di ottenere una valutazione del proprio livello di rischio (“Cybersecurity Rating & Assessment”). Il servizio erogato da Itway con RiskRecon fornisce una valutazione quantitativa ed oggettiva del proprio livello di sicurezza con viste di sintesi – tra cui un giudizio globale di sicurezza su una scala da A ad F – e di dettaglio anche tecnico, con indicazione delle specifiche criticità evidenziate. I sistemi e le applicazioni esposte vengono identificate autonomamente da RiskRecon di Mastercard® effettuando un’analisi dell’intero perimetro aziendale, garantendo quindi la piena visibilità della propria esposizione. Attraverso analisi non invasive vengono rilevate le vulnerabilità e le misconfigurazioni la cui gravità è definita anche in relazione alla criticità del sistema a cui afferisce, così da avere una valutazione contestualizzata del rischio reale. I dati ottenuti dalle analisi sono integrati con le informazioni ottenute dalla Threath Intelligence di Mastercard che monitora continuamente, 365×24, il rischio di sicurezza informatica di oltre 15 milioni di aziende, anche nei settori più altamente regolamentati, dalla finanza e assicurazioni all’aerospaziale e alla sanità. I dati sono correlati per fornire una valutazione quantitativa e oggettiva del livello di rischio del proprio contesto aziendale, con viste di sintesi e di dettaglio: i dati ottenuti hanno una accuratezza del 99,1%, come certificato da terze parti indipendenti. Oltre alla valutazione della propria esposizione al rischio, i servizi di Cybersecurity Rating & Assessment consentono di valutare e monitorare nel tempo il livello di sicurezza anche dei propri fornitori e partner, garantendo che tutta la propria supply chain sia rispondente ai livelli di sicurezza attesi, identificando prontamente eventuali fornitori che potrebbero rappresentare un rischio per l’Azienda. “L’accordo di partnership con RiskRecon di Mastercard® e CyberMonks rappresenta un passo importante nel piano di sviluppo strategico di Itway in ambito Cyber Security” dichiara il Presidente G. Andrea Farina (nella foto) “consentendoci di arricchire la nostra offerta Itway Security 360 ™ con servizi esclusivi ad alto valore aggiunto. Le competenze dei nostri Security team, insieme alle soluzioni fornite da Mastercard rappresentano un elemento distintivo nell’ambito della Cyber Security nei paesi dove operiamo e consentono a Itway di offrire ai propri Clienti strumenti e servizi in grado ad approcciare in maniera strutturata il sempre più complesso tema del Cyber Risk Management”. Angelo Salice, Direttore della Business Unit Cyber Resilience aggiunge “Il nostro obiettivo è supportare e guidare i Clienti nella definizione e implementazione di una strategia di sicurezza dove, attraverso il rating e le valutazioni di Cyber Risk Exposure, diventi possibile individuare agevolmente gli ambiti di maggior criticità e così definire piani d’azione accurati e basati sulla priorità di rischio, sia per il proprio contesto aziendale sia relativo alle terze parti e fornitori”. Il Gruppo Itway prevede nel triennio ricavi per Euro 6 milioni nei settori Banche e Assicurazioni, Sanità, Energia, Istruzione, Pubblica Amministrazione.