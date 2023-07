GIGLIO.COM e Vestiaire Collective insieme per la moda sostenibile

GIGLIO.COM S.p.A., società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale quotata su Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A., è lieta di annunciare la partnership con Vestiaire Collective, leader internazionale della moda second-hand, per un progetto di economia circolare finalizzato alla promozione di un consumo consapevole. GIGLIO.COM compie un nuovo importante passo nella sua strategia di sviluppo sostenibile aprendo ai propri clienti la possibilità di rivendere i capi iconici del loro guardaroba. Si tratta di un servizio di resale online, offerto da Vestiaire Collective ai clienti GIGLIO.COM, per dare una seconda vita a indumenti non più indossati e che invita a esperienze d’acquisto più consapevoli, riducendo gli sprechi. Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno circa 50 brand di alta moda fra i più acquistati su GIGLIO.COM, adatti ad una seconda vita proprio perché intramontabili e lontani dalle logiche usa e getta del fast fashion. La partnership tra GIGLIO.COM e Vestiaire Collective è di ampio respiro internazionale, infatti potranno accedere al servizio i clienti in Europa, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Attraverso una landing page dedicata, gli utenti avranno la possibilità di vendere i propri capi usati a Vestiaire Collective e riceveranno in cambio una gift card da spendere sul sito GIGLIO.COM, per acquistare articoli nuovi, del valore pari al valore dell’articolo venduto, maggiorato di un ulteriore 10% offerto da GIGLIO.COM. “Questa prestigiosa partnership sposa naturalmente il percorso valoriale che stiamo perseguendo in termini di sostenibilità ambientale e sensibilizzazione della fashion industry rispetto al tema dell’economia circolare. Offrire la possibilità ai nostri clienti di dare una seconda vita ai propri capi rappresenta un ulteriore step verso un’esperienza di shopping più consapevole, che rafforza il nostro posizionamento come precursori dei trend del settore” – ha commentato Giuseppe Giglio, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di GIGLIO.COM “Siamo entusiasti di continuare a collaborare con i più importanti attori del settore per plasmare un futuro più sostenibile. Con la crescita del nostro collettivo, cresce di pari passo il nostro impatto positivo sull’industria della moda. Oggi, siamo lieti di accogliere GIGLIO.COM in questo viaggio circolare e di annoverarla tra i nostri partner di rivendita.” – ha commentato Dounia Wone, Chief Impact Officer di Vestiaire Collective