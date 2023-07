Prysmian conquista un’ulteriore traguardo con la connessione in cavo HVDC di EGL2 per garantire la capacità di realizzazione del progetto

Prysmian Group, nella foto l’a. d. Valerio Battista, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha raggiunto un importante traguardo con Eastern Green Link 2 Limited, joint venture tra SSEN Transmission e National Grid Electricity Transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna. A seguito della selezione a maggio 2023 di Prysmian come preferred bidder esclusivo, l’impegno prevede il pagamento di €180 milioni per assicurare la continua disponibilità di capacità di Prysmian Group per la realizzazione della connessione in cavo Eastern Green Link 2 (EGL2) durante il rimanente periodo di trattative volto alla finalizzazione del contratto in maniera tempestiva. Eastern Green Link 2 è una connessione in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua (HVDC) che utilizza circa 1.000 km di cavi su un percorso di 500 km e collegherà le stazioni di conversione di Peterhead, nella Scozia nordorientale, a Drax, nel nord dell’Inghilterra. Con una capacità di trasmissione di energia di 2 GW si prevede che questa connessione sarà uno dei primi sistemi in cavo del Regno Unito a utilizzare la tecnologia da 525 kV con isolamento estruso in XLPE. EGL2 rientra in una serie di potenziamenti pianificati delle reti elettriche volti a incrementare la capacità dell’attuale rete di trasmissione del Regno Unito e favorire un incremento dei flussi di energia rinnovabile che si programma di generare nel nord del paese verso i centri delle aree meridionali che ne necessitano. Questa connessione supporterà perciò l’ambizione di avere 50 GW di energia eolica generata offshore entro il 2030 e raggiungere un’economia Net Zero entro il 2050. “Questo approccio dimostra il nostro impegno a mettere a disposizione dei nostri clienti tutte le nostre risorse e la nostra esperienza globale, supportando lo sviluppo di connessioni in cavo fondamentali per la transizione energetica”, ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU, Prysmian Group.