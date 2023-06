Politecnico di Torino e Wabtec Corp. annunciano una partnership strategica per la promozione di ricerca, innovazione e formazione nell’ambito del trasporto ferroviario

Il Politecnico di Torino e Wabtec Corporation hanno firmato un accordo per sviluppare una collaborazione strategica volta alla definizione ed attuazione di progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione. Questa partnership sinergica rappresenta un importante passo avanti nel promuovere l’eccellenza accademica e l’innovazione tecnologica per il progresso nell’ambito del trasporto ferroviario.

Il Politecnico di Torino, oggi accreditato come una delle migliori università tecniche in Europa nei principali ranking internazionali, forma professionisti e professioniste nei settori dell’Ingegneria, dell’Architettura, del design e della pianificazione territoriale.

Wabtec Corporation è da oltre 150 anni un fornitore leader a livello mondiale di tecnologie, attrezzature, sistemi, soluzioni digitali e servizi a valore aggiunto per le industrie ferroviarie di trasporto merci e passeggeri, nonché per i mercati minerario, marino e industriale. Wabtec è inoltre leader mondiale nella decarbonizzazione e nella creazione di soluzioni sostenibili per il trasporto su rotaia.

Nell’ambito di questo accordo triennale, il comparto accademico e quello industriale si uniscono per coltivare una collaborazione dinamica e reciproca che promuoverà l’innovazione, la trasformazione digitale e la creazione di soluzioni all’avanguardia, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, nonché per promuovere la formazione e l’istruzione avanzata, fornendo agli studenti opportunità uniche di apprendimento pratico e di acquisizione di competenze tecniche. I partecipanti avranno così l’opportunità di accedere a programmi di stage, workshop, seminari e altre iniziative formative che faciliteranno ed arricchiranno il loro sviluppo professionale e personale

Inoltre, questa partnership consentirà l’identificazione e la realizzazione di progetti di ricerca condivisi, in cui docenti, ricercatori e professionisti lavoreranno a stretto contatto per affrontare sfide complesse e sviluppare soluzioni innovative. Grazie all’unione di competenze accademiche e conoscenze industriali, si prevede di generare scoperte significative, di massimizzare l’impatto della ricerca sul mondo reale, con un focus speciale verso la creazione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile.

Entrambe le istituzioni sono estremamente fiduciose riguardo alle potenzialità di questa collaborazione, che permetterà loro di unire le forze e sfruttare sinergie significative. La partnership tra il Politecnico e Wabtec contribuirà a promuovere l’innovazione, a formare una nuova generazione di professionisti altamente qualificati e a stimolare lo sviluppo economico e sociale.

Il Rettore Guido Saracco (nella foto) ha dichiarato: “Il comparto del trasporto ferroviario è storicamente strategico in molte zone del Piemonte, quindi la sinergia con Wabtec sarà fondamentale e permetterà ai nostri studenti di rispondere con facilità alle richieste del mercato del lavoro e di inserirsi in contesti anche internazionali con ottime possibilità di crescita”.

“Wabtec è davvero entusiasta di partecipare alla creazione di opportunità reali per i giovani ingegneri di crescere nel modo ferroviario. Vogliamo trasmettere tutta la nostra attenzione alla sostenibilità ambientale, e mettere a disposizione la nostra esperienza per formare il futuro dell’industria ferroviaria” continua l’ing. Paolo Pagliero, Group Vice President, Engineering Transit. “La vicinanza geografica tra Wabtec Italia e il Politecnico è un’incredibile opportunità da sfruttare per creare e far crescere una collaborazione tra due entità così importanti per il territorio e per il futuro delle nuove generazioni” termina Pagliero.