Funtech lancia CoinGames, il primo Crypto Casinò che rivoluzionerà il settore dell’iGaming

Funtech Games, azienda leader nel settore dell’iGaming e della blockchain, ha lanciato CoinGames.fun, il primo Crypto Casinò online decentralizzato con licenza. Il lancio è avvenuto dopo quello del Crypto Casinò centralizzato nato a settembre, con all’attivo oltre 8mila iscritti.

Con CoinGames.fun, Funtech vuole offrire ai propri utenti diversi vantaggi. Tra questi, una maggiore trasparenza sui movimenti di denaro e un’accelerazione dei tempi di registrazione, che consente agli utenti di iniziare a giocare in modo più semplice e sicuro non dovendo depositare i propri token, ma utilizzandoli direttamente dal proprio wallet. Due elementi, trasparenza e protezione degli iscritti, che Funtech ha messo al centro della sua nuova piattaforma.

Il potenziale del progetto di CoinGames è stato riconosciuto dalla Gambling Authority dell’Isola di Man che, apprezzando il maggior grado di protezione degli utenti offerto dalla soluzione proposta, ha concesso la prima licenza in assoluto a un Casinò online di criptovalute completamente decentralizzato. La migrazione di CoinGames nell’ecosfera Web3, la nuova iterazione del world wide web che incorpora la tecnologia blockchain e che quindi permette di effettuare scambi di criptovalute, ha completamente rivoluzionato il suo utilizzo da parte dei giocatori, nonché il modo in cui la piattaforma opera.

Ciò che differenzia CoinGames dagli altri casinò online è l’utilizzo della tecnologia DEGA (decentralizedgambling.io), sviluppata da Funtech, che opera tramite Smart Contract, ossia un contratto scritto in codice, garantito dal software che contiene le regole e memorizzato sulla blockchain. Lo Smart Contract assicura che i fondi utilizzati per giocare sulla piattaforma siano intoccabili da qualsiasi entità esterna o interna in quanto sempre nella disponibilità del giocatore. Questo particolare contratto assicura, inoltre, la regolarità delle singole transazioni.

Il processo di sign-in, inoltre, è stato totalmente ridisegnato. Basta connettere il proprio portafoglio di criptovalute al sito web per essere registrati in un solo click. Si tratta di un notevole vantaggio anche per l’operatore di gioco che, grazie a un funnel molto corto, avrà anche bassi costi di acquisizione e bassi tassi di abbandono durante il funnel.

“Con CoinGames vogliamo essere i promotori di un nuovo settore del gioco che si sta inesorabilmente facendo strada. Parliamo del gioco online rapido e sicuro per tutti gli utenti”, ha dichiarato Edoardo Narduzzi, nella foto, Founder e CEO di Funtech Games ltd. “Il passaggio da un’entità centralizzata a una decentralizzata ci permette di assicurare agli utenti un maggiore livello di sicurezza e affidabilità e al casinò minori costi di gestione, elementi davvero significativi. Si tratta di un progetto con un altissimo potenziale che ci auguriamo possa essere replicato da altri operatori del settore. Solo così possiamo garantire un ecosistema chiaro, trasparente e senza rischi”.