Somec: la controllata Bluesteel si aggiudica commessa da oltre 12 mln a Londra

Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM), specializzata nella progettazione, produzione e installazione di opere complesse chiavi in mano in ambito civile e navale, rende noto che la propria controllata Bluesteel S.r.l. si è aggiudicata una nuova commessa del valore di 10,5 milioni di sterline (oltre 12 milioni di euro al cambio attuale) per un prestigioso progetto architettonico nel centro di Londra.

Bluesteel, player europeo nella realizzazione e messa in opera di facciate continue e serramenti, sarà impegnata nella realizzazione di un edificio di 13 piani inserito all’interno di un grande complesso residenziale sul Tamigi, situato proprio di fronte al Big Ben e al Parlamento inglese. La nuova costruzione ospiterà sia spazi residenziali, con oltre 100 abitazioni distribuite su circa 16 mila metri quadrati, sia negozi ed attività commerciali.

Il cantiere prenderà avvio nel mese di dicembre 2023 per concludersi a gennaio 2025 e Bluesteel si occuperà della progettazione, produzione e installazione di un sistema su misura di facciate a cellule per l’immobile, oltre che di altri componenti quali balaustre vetrate, rivestimenti, sistemi scorrevoli e parti fisse vetrate.

Oscar Marchetto, nella foto, Presidente di Somec, ha dichiarato: “A poco più di un anno dall’ingresso di Bluesteel in Somec, la società si è aggiudicata una delle più significative commesse della sua storia, in un contesto di assoluto prestigio nel cuore di Londra. Va inoltre ricordato come, soltanto pochi giorni fa, la nostra controllata americana Fabbrica abbia ottenuto un altrettanto importante ordine a New York, del valore di oltre 23 milioni di dollari, rimarcando così la valenza della nostra strategia di espansione nel glazing civile, avviata nel 2018 proprio con l’acquisizione di Fabbrica.

Oggi tocca al Regno Unito, un mercato dalle grandi potenzialità su cui stiamo investendo con convinzione e che abbiamo affidato al nuovo amministratore delegato, Stefano Trevisan, coadiuvato da un team manageriale esperto e irrobustito da nuovi e importanti ingressi. A Stefano e a tutto il team di Bluesteel va il plauso mio personale e del Gruppo”.