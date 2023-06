Astm si aggiudica un contratto da 1,24 mld di dollari per la ristrutturazione del JFK Airport

Il gruppo Astm attraverso la controllata statunitense Halmar International, in partnership con Skanska, una delle maggiori società di costruzione del mondo, si è aggiudicato il contratto per la ristrutturazione di alcune aree del John F. Kennedy International Airport, promosso dalla Port Authority of New York New Jersey. Questa ha affidato al raggruppamento d’impresa formato da Skanska (con una quota del 70%) e Halmar (con una quota del 30%) il progetto, del valore di 1,24 miliardi di dollari, per l’ammodernamento delle strade di accesso al Terminal Centrale dell’aeroporto, la costruzione di un Ground Transportation Center con un nuovo parcheggio multipiano e il ricollocamento delle utilities. È previsto che il progetto sarà completato entro la fine del 2027.

“Questa nuova aggiudicazione rappresenta un importante tassello della nostra strategia di crescita internazionale” ha dichiarato Umberto Tosoni, a.d. Astm. “Ci permette di consolidare la nostra presenza nel mercato delle infrastrutture di trasporto negli Usa, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori in cui operiamo attraverso la realizzazione di opere tecnologicamente avanzate, socialmente utili e attente agli aspetti di riduzione dell’impatto ambientale”.