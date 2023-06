TheFork, rivoluzione digitale nel settore della ristorazione con nuovi progetti

Nata nel 2007, TheFork, la più importante piattaforma di prenotazione online di ristoranti in Europa, ha rivoluzionato l’industria della ristorazione sostenendo la digitalizzazione del settore con l’obiettivo di supportare il settore della ristorazione. Forte di questa volontà, l’azienda sta lanciando due importanti progetti che offriranno ai ristoranti una soluzione più efficace per gestire e incrementare la loro attività e aumentare l’attrattiva del settore per i clienti. Nel 2007 TheFork ha intrapreso un viaggio per ridefinire il modo in cui le persone scoprono i ristoranti. Quella che era inizialmente un’agenda online per addetti ai lavori, si è trasformata nel tempo nella piattaforma leader di prenotazione dei ristoranti. TheFork svela la sua nuova identità di brand non solo per riflettere l’evoluzione dell’azienda, ma anche per valorizzare il fenomeno della prenotazione online, un modo sempre più indispensabile per mettere in contatto clienti e ristoranti. In collaborazione con DesignStudio, agenzia di branding di fama mondiale, TheFork ha ridefinito la sua immagine per trasmettere meglio la sua missione: essere un facilitatore di esperienze umane. “Per TheFork, i ristoranti sono spazi sociali essenziali che hanno il potere di riunire le persone” ha spiegato Jose Noguer, CMO di TheFork. “Molti dei momenti più importanti delle nostre vite sono a tavola. Si tratta di esperienze che vanno preservate per il benessere individuale e per la tutela del settore della ristorazione. Come azienda tecnologica, sentiamo di dover favorire l’incontro tra persone e tutelare il patrimonio enogastronomico dei Paesi in cui lavoriamo”. Il simbolo iconico di TheFork rispecchia questo obiettivo, le tre punte del logo ne rappresentano infatti i pilastri: riunire le persone, nutrire lo spirito e promuovere la cultura della ristorazione. Un nuovo verde è il principale colore aziendale, cui si unisce una palette di diverse tonalità ricche e accattivanti, tutte rigorosamente ispirate a ingredienti usati in cucina. La direzione artistica cattura l’entusiasmo e l’energia di TheFork, che propone esperienze al ristorante sempre diverse unitamente al tono di voce incisivo, giocoso, e appassionato. Il nuovo logo e la nuova identità visiva debuttano a livello globale a partire dal 22 giugno, supportati da una campagna media multicanale che mira a portare sempre più persone al ristorante durante la stagione estiva. TheFork è orgogliosa di presentare il suo nuovo strumento di Revenue Management: una soluzione di data analysis progettata per ottimizzare la gestione del ristorante. Avvalendosi dell’esperienza acquisita in quanto pioniere della revenue management nel settore, TheFork ha sfruttato il potere degli sconti per aumentare il flusso di clienti dei ristoranti, incrementando di conseguenza la profittabilità. Secondo i dati TheFork, infatti, l’impatto delle offerte speciali sull’attività dei ristoranti è molto significativo e ha dimostrato la sua efficacia nel tempo. È stato osservato come, in media, con la proposta di uno sconto del 50%, il numero di clienti aumenta di 5 volte(a), con un conseguente aumento dei ricavi online pari a x3,9(b) in media. L’analisi rivela che anche con l’applicazione degli sconti, i ristoranti partecipanti all’iniziativa moltiplicano mediamente il loro margine complessivo fino a x3,1(c). In generale, questi risultati evidenziano il valore dell’implementazione di offerte speciali, in quanto i ristoranti possono beneficiare di un sostanziale ritorno sull’investimento, che può arrivare fino a 5:1(d). Integrata nel software di gestione dei ristoranti TheFork, ovvero TheFork Manager, la funzione Revenue Management si basa sulla data analysis di TheFork. Questa consente ai ristoratori di comprendere in modo semplice l’impatto della leva degli sconti sulla loro attività e di prendere decisioni basate sui dati, contribuendo così a massimizzare i ricavi. Li aiuta a valutare il valore commerciale incrementale, come l’effetto sui margini, il numero di prenotazioni, il numero di ospiti per prenotazione, nonché l’aumento della visibilità e della reputazione online, attraverso metriche come visite, recensioni e acquisizione di nuovi clienti. “Siamo entusiasti di presentare la nostra ultima e rivoluzionaria funzione di Revenue Management, che crediamo rappresenti una pietra miliare nella digitalizzazione del settore. Riteniamo che apra una nuova era di massimizzazione dei ricavi per i ristoranti, mettendo la potenza dell’analisi dei dati a disposizione di tutti. La nostra avanzata analisi di dati garantisce un’evoluzione nella gestione dei ricavi, spostando l’attenzione dalla ricerca di più clienti alla generazione di ricavi più elevati con il miglior ritorno sull’investimento. Siamo fieri di poter affermare che in media, per ogni euro che i ristoranti spendono, il guadagno è 5 volte tanto(d). Questo risultato rafforza la nostra posizione di leader affidabile che fornisce le soluzioni di marketing più efficaci, Mentre proseguiamo insieme questo viaggio all’insegna dell’innovazione, continuiamo a impegnarci per fornire soluzioni che facciano progredire il settore e consentano ai ristoranti di prosperare nell’era digitale”, spiega Almir Ambeskovic, nella foto, CEO di TheFork. Progettato come strumento agile per consentire ai ristoranti di accelerare la loro crescita attraverso un’analisi dei dati sempre più avanzata, il Revenue Management mira a evolversi verso un modello predittivo. L’ambizione è quella di offrire ai ristoranti l’autonomia di affinare la propria strategia di gestione del rendimento in tempo reale, con una strategia di pricing dinamica basata sulle fluttuazioni della domanda, alta o bassa che sia. Ottimizzando costantemente i tassi di occupazione in base alle loro esigenze specifiche, i ristoranti possono ottenere la massima redditività.