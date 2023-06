Risorse Umane e trasformazione digitale: in Genuina nasce Meta Factor che rivoluziona il panorama professionale con il progetto FLOW con cui ottiene i prestigiosi riconoscimenti “AIDP Award”

Genuina, agenzia nel campo delle Risorse Umane e della Comunicazione, annuncia il lancio della sua nuova Unit Meta Factor.

Un laboratorio di ricerca all’avanguardia che integra l’intelligenza artificiale, la creazione di avatar e una strategia etica, per offrire soluzioni innovative per la gestione delle risorse umane,al fine di massimizzare il potenziale HR e guidare la trasformazione digitale delle organizzazioni, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per adattarsi ai cambiamenti rapidi del panorama professionale e ottenere risultati duraturi.

FLOW il progetto di punta di Meta Factor,realizzato per Crèdite Agricole Vita e assicurazioni, che ha già ottenuto importanti riconoscimenti agli AIDP Award, posizionandosi tra i vincitori e confermando così la giusta direzione dell’impegno di Genuina nell’innovazione e nella realizzazione di soluzioni di impatto. FLOW utilizza l’intelligenza artificiale e avatar interattivi per ottimizzare il processo di onboarding e per migliorare l’esperienza dei nuovi collaboratori. Attraverso questa inedita soluzione, Genuina promuove un ambiente di lavoro inclusivo e favorisce una transizione efficace e coinvolgente per i nuovi membri del team.

Sotto la guida del fondatore Luigi Irione, nella foto, Genuina si è sempre distinta per il suo impegno nel favorire la crescita sostenibile delle persone e il benessere organizzativo. L’introduzione di Meta Factor è un passo in avanti significativo nella continua tensione dell’agenzia a porsi all’avanguardia nel settore e nel sostegno creativo alle aziende partner. “Siamo entusiasti di lanciare la nuova Unit Meta Factor e il progetto FLOW – commenta Luigi Irione -. La nostra mission è sempre stata quella di aiutare le aziende a valorizzare al meglio le loro risorse umane, e con Meta Factor implementiamo questo impegno con esiti nuovi basati sull’intelligenza artificiale. Siamo grati per il riconoscimento che abbiamo ricevuto e continueremo a lavorare per offrire il massimo valore ai nostri clienti”.