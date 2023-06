Eni promuove l’innovazione e l’occupazione con il progetto Start-Me Up a Gela

Start-Me Up, passione e innovazione a confronto: è il progetto presentato giorni fa nella Bioraffineria Eni di Gela, alla presenza delle istituzioni del territorio, e ideato da Joule, la scuola di Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) per l’impresa, con lo scopo di rilanciare il territorio siciliano partendo dai giovani e dal loro futuro. Questa iniziativa, che avrà come epicentro la città di Gela, punta a dare a 80 giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, occasioni di formazione in ambito innovazione e soft skills utili per entrare nel mondo del lavoro, supportate da una squadra di esperti del settore e aziende del territorio in cerca di talenti. L’intenzione è quella di supportare i giovani usciti dal sistema scolastico ma ancora inoccupati (neet) con l’obiettivo di offrire nuove opportunità professionali e imprenditoriali nella Regione Sicilia e con un focus specifico sul territorio gelese.Per garantire un efficace impatto del progetto sono stati coinvolti player dell’ecosistema siciliano imprenditoriale, startup e pmi, acceleratori, incubatori universitari e sistema scolastico e confindustriale, in sinergia con le iniziative di Eni Corporate University ed Eniscuola già avviate sul territorio così da garantire una continuità nell’azione di Eni per il contrasto all’abbandono scolastico. Per prepararsi efficacemente all’ingresso nel mondo del lavoro il programma si svilupperà con attività articolate sia in modalità distance che in presenza, al fine di supportare l’apprendimento attraverso un’articolazione su tre percorsi paralleli: “Innovatori in Azienda”, “Digital Marketing” e “Startup Creator”. L’iniziativa, totalmente gratuita, costituisce una sperimentazione pilota della durata di circa 8 mesi e si concluderà nel 2024. Il progetto prenderà il via oggi con l’ingaggio dei candidati presenti all’incontro, tra i quali saranno individuati attraverso un processo di selezione 80 giovani talenti che verranno assegnati al percorso di formazione idoneo alle proprie attitudini. Start-Me Up, è in ordine temporale il settimo hub progettuale aperto dalla Scuola di Impresa Eni in Italia dopo Milano, Roma, Venezia, Ravenna, Taranto e Metaponto.