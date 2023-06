Mal di pancia nei bambini, la linea sottile tra disagio passeggero e problemi maggiori

Secondo un sondaggio nazionale del Mott Children’s Hospital dell’Università del Michigan Health, sulla salute dei bambini, un genitore su sei dichiara che il proprio figlio riferisce dolori alla pancia almeno una volta al mese. Ma non tutti i genitori cercano una consulenza professionale quando il mal di pancia diventa un evento normale e solo un genitore su tre è sicuro di sapere quando potrebbe essere un segno di un problema serio. “I disturbi alla pancia sono comuni tra i bambini; questo tipo di dolore può essere sintomo di una serie di problemi di salute, ma può essere difficile capire se si tratta di un disturbo passeggero o di un motivo di preoccupazione”, ha dichiarato Susan Woolford, co-direttrice del sondaggio e pediatra del Mott Children’s Hospital dell’Università del Michigan Health. “Il nostro sondaggio suggerisce che, nonostante i benefici derivanti dalla ricerca di un aiuto professionale, i genitori non sempre si consultano con un medico per stabilire se il dolore alla pancia è un segno di qualcosa di serio e come alleviarlo”, ha continuato Woolford. Secondo il rapporto rappresentativo a livello nazionale, che si basa su 1.081 risposte di genitori di bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, tra i genitori che riferiscono dolori mensili alla pancia del proprio bambino, due su cinque non hanno discusso il problema con un medico.Alcuni genitori riferiscono di dolori alla pancia meno frequenti, con quasi un terzo che dice che il proprio figlio ne soffre qualche volta all’anno e più della metà che riferisce che il proprio figlio si lamenta raramente o mai di problemi alla pancia. Quasi tre quarti dei genitori pensano che il dolore alla pancia del bambino sia legato alla digestione o al cibo, come gas, indigestione e costipazione, mentre un numero minore lo conduce a una causa come un virus o un’infezione. Ma più di un quarto dei genitori attribuisce il dolore alla pancia del proprio figlio a preoccupazione e ansia o al tentativo di evitare la scuola o di attirare l’attenzione; questa convinzione è più comune tra i genitori di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni rispetto ai bambini più piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni, rispettivamente con il 34% contro il 20%. Quando i genitori sospettano che la causa del dolore alla pancia sia la preoccupazione o l’ansia, la maggior parte affronta la situazione parlando con il bambino della causa della sua ansia, mentre altri lo aiutano con esercizi di respirazione o di rilassamento o cercano di distrarlo. Il 16% dei genitori permette ai figli di saltare la scuola o altre attività. “Questa situazione merita l’attenzione dei genitori perché può essere un segnale di importanti problemi di salute emotiva per il bambino”, ha dichiarato Woolford. “I genitori dovrebbero offrire ai bambini uno spazio sicuro per esprimere i loro sentimenti e le loro preoccupazioni e aiutarli a identificare i potenziali fattori di stress, come le pressioni scolastiche, i problemi familiari o le sfide sociali”, ha sottolineato Woolford. Quasi un terzo dei genitori è molto propenso a somministrare al bambino un prodotto da banco in caso di mal di pancia, tra cui probiotici, farmaci per il mal di stomaco, antidolorifici o ammorbidenti. Mentre alcuni prodotti possono alleviare il disagio del bambino, altri possono essere controproducenti, avverte Woolford. “In alcuni casi, inoltre, il dolore addominale è un segnale importante di problemi più gravi come appendicite, ostruzioni intestinali, infezioni del tratto urinario e, per i ragazzi, problemi ai testicoli come le ernie”, ha dichiarato Woolford. “Molti genitori intervistati non erano sicuri di saper riconoscere queste situazioni; se un bambino prova un dolore grave, frequente o fastidioso, è sempre meglio scegliere la prudenza e chiamare il medico”, ha concluso Woolford.