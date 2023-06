Dubai International Financial Centre lancia campus dedicato a Web 3.0 e intelligenza artificiale: obiettivo 500 startup entro il 2028

Il Dubai International Financial Centre (Difc) ospiterà nella sua sede un campus dedicato ad aziende che si occupano di Web 3.0 e intelligenza artificiale (Ai) con l’obiettivo di attrarre più di 500 startup entro il 2028. Essa Kazim, governatore del Difc ha dichiarato in una nota che l’iniziativa riceverà 300 milioni di dollari di fondi collettivi e creerà oltre 3.000 posti di lavoro entro il 2028. Lo spazio, di oltre 100.000 piedi quadrati, riunirà imprenditori, innovatori e ingegneri, ha fatto sapere Difc.”Il Dubai Ai & Web 3.0 Campus accelererà lo sviluppo delle tecnologie del futuro e consentirà alle organizzazioni di sbloccare il vero potenziale dell’Ai e del Web 3.0″, ha detto Arif Amiri, amministratore delegato dell’Autorità del Difc. Il settore FinTech e Innovazione è quello in più rapida crescita al Difc con 686 imprese associate e oltre 615 milioni di dollari raccolti nel corso del 2022. Si prevede che l’Ai inietterà circa 30 miliardi di dollari nell’economia degli Emirati Arabi Uniti al 2035 e contribuirà al prodotto interno lordo del Paese per il 14% entro la fine del decennio.