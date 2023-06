Schillaci: la psicologia come professione sanitaria al servizio della tutela della salute mentale

“La figura dello psicologo ha avuto una significativa evoluzione negli ultimi decenni. Dall’istituzione, nel 1989, dell’ordine e dell’albo, fino al riconoscimento cinque anni fa della psicologia come professione sanitaria. Una professione che rientra a pieno titolo nella tutela della salute dei cittadini. Tutela e promuovere la salute mentale ed il benessere psicologico dell’individuo in tutte le fasce d’età e in tutti i contesti costituisce infatti un obiettivo primario del Servizio sanitario nazionale. Significa aiutare a vivere chi si trova in condizioni di fragilità, contribuire a prevenire comportamenti a rischio e a rendere più efficaci le cure e la gestione delle situazioni croniche”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella foto, in un videomessaggio trasmesso in apertura degli Stati Generali della Professione Psicologica, organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi con il patrocinio del Ministero della Salute e in corso questa mattina a Roma al Cinema Multisala Barberini. “Lo abbiamo visto durante la pandemia, quando gli psicologi hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostegno alla popolazione, alle persone più vulnerabili, dando prova di grandissima professionalità e dedizione. E lo riscontriamo ancora oggi- ha aggiunto Schillaci- nella gestione post pandemica, con le attenzioni rivolte in particolare ai più giovani. E di questo ringrazio ancora l’ordine e tutti i professionisti psicologi. Da parte del ministero è forte l’impegno per valorizzare i ruoli degli psicologi all’interno del servizio sanitario nazionale, sia nell’ambito della medicina territoriale che nel potenziamento dell’assistenza ospedaliera e per garantirne la sicurezza. Il contrasto alle aggressioni ai professionisti socio sanitari è un tema prioritario su cui siamo intervenuti attraverso norme di legge e campagne di sensibilizzazione. La vostra è un’attività preziosa e contribuisce a misurare la resilienza del nostro servizio sanitario e la capacità di intercettare i bisogni sanitari e sociali dei cittadini”.