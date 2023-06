Marocco punta all’indipendenza energetica: produzione di gas in crescita per coprire il fabbisogno interno

Il Marocco punta ad aumentare la produzione di gas naturale di circa il 300% , arrivando a 400 milioni di metri cubi all’anno, contro i 100 milioni di metri cubi attuali, in modo da coprire il 40% dei consumi domestici. Lo ha annunciato la ministra per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile, Leila Ben Ali, nella foto, citata dalla pubblicazione L’économiste maghrébin. La produzione marocchina di gas, che attualmente si attesta a 110 milioni di metri cubi all’anno, copre solo l’11% circa del fabbisogno interno totale, stimato in 1 miliardo di metri cubi all’anno. Nell’ultimo periodo, numerose società britanniche sono state attive nell’esplorazione del gas marocchino, con piani ambiziosi per aumentare la produzione, garantire il fabbisogno locale ed esportare attraverso il gasdotto del Maghreb. La ministra Ben Ali ha detto ad Al Sharq Tv che ci sono nuove scoperte in fase di sviluppo nelle regioni di Tendara e Larache, con una capacità produttiva di almeno 300 milioni di metri cubi, e che queste scoperte copriranno il fabbisogno di produzione di energia elettrica per un periodo di fino a 20 anni.La società britannica Sound Energy punta a iniziare a produrre gas marocchino dal giacimento di Tendara entro la fine di quest’anno (2023). Le aspettative indicano che la produzione dal giacimento raggiungerà il picco nel 2026, con circa 151 barili al giorno di greggio e condensato, oltre a 50 milioni di piedi cubi al giorno di gas naturale, con la produzione dal giacimento che continuerà fino al 2067. Nella regione di Larache, il giacimento di gas di Anchoua è in fase di sviluppo da parte della società britannica Chariot, che nell’ultimo anno ha raggiunto grandi quantità di gas estraibili. I dati della Chariot mostrano che la quantità totale di gas recuperabile nel giacimento di Anshua è di 1,4 trilioni di piedi cubi. Dopo l’interruzione di gas algerino, il Marocco è ricorso all’esercizio in senso inverso del tratto di gasdotto situato sul suo territorio, per rifornirsi di gas liquefatto sul mercato europeo attraverso la Spagna.