Ener2Crowd.com promuove le Comunità Energetiche Rinnovabili

“In Italia al momento le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) coerenti con la normativa sono 13, ma secondo i dati dell’Electricity Market Report del Politecnico di Milano arriveremo in pochi anni ad un incremento esponenziale: addirittura 40.000 nuove comunità energetiche entro il 2025”. Lo sottolineano gli analisti di Ener2Crowd.com, piattaforma e app per gli investimenti green, basandosi sul Report 2022 ‘Comunità Rinnovabili’ di Legambiente. D’altra parte questa tipologia di progetti fa parte del Dna del nostro Paese. “I primi prototipi risalgono a fine dell’Ottocento del secolo scorso, ad esempio con la Società Elettrica in Morbegno (Sem), fondata in Valtellina nel 1897” sottolinea Niccolò Sovico, nella foto, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com che ora – con il progetto ‘Generazione Cer’ (www.generazioneCer.it) – si propone di sostenere appunto le Comunità Energetiche Rinnovabili del nostro Paese e d’Europa: la società è già presente in Spagna e sarà presto operativa anche in Germania. Con ‘Generazione Cer’, il primo strumento di finanziamento diretto per realizzare una nuova comunità energetica o per finanziarne una già costituita, Ener2Crowd.com vuole rafforzare ulteriormente la sua immagine di movimento finanziario di matrice sociale che costituisce di fatto il più grande fondo di investimento diffuso nelle transizione energetica oggi presente in Italia. Un apposito sito accessibile alla url www.generazioneCer.it permette già oggi di partecipare alla consultazione pubblica ed ospiterà poi la nuova piattaforma di investimenti dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili. che Ener2Crowd andrà a realizzare.