Blackstone e UniCredit, partnership per l’accesso al credito privato

Blackstone, il più grande gestore di asset alternativi al mondo, ha stretto una partnership con UniCredit (nella foto, l’a. d. Andrea Orcel) in Italia per offrire una nuova strategia di investimento nel credito privato rivolta agli investitori individuali. Questa iniziativa si inserisce nel trend crescente di democratizzazione dei mercati privati.

L’accordo con UniCredit permette agli investitori italiani di accedere a una strategia d’investimento focalizzata sulla generazione di rendimenti basati sul reddito e con un approccio difensivo. Per ampliare il numero di potenziali investitori al di là degli istituzionali, Blackstone offre questo strumento in un formato semplificato, con sottoscrizioni e rimborsi mensili, definendo il prodotto come “semi-liquido”.

Una caratteristica chiave di questa strategia, strutturata come una Sicav con sede in Lussemburgo, è che i prestiti di credito privato sono principalmente senior secured, il che significa che Blackstone investe nella parte superiore della struttura di capitale con un margine di sicurezza, di solito pari almeno al 50% dei prestiti, per assorbire eventuali perdite.

La strategi investe principalmente in settori di alta qualità nel credito di società europee, come software, assistenza sanitaria e servizi professionali, per la sua natura difensiva.