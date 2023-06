Dentsu vince la gara UPSA

L’azienda farmaceutica francese UPSA ha scelto di affidarsi a dentsu per la gestione di tutte le sue attività media e di comunicazione integrata.

L’assegnazione del budget a dentsu è avvenuta lo scorso ottobre, a seguito di una gara che ha visto prevalere dentsu X, agenzia media del Gruppo guidata da Donovan Donadonibus.

Dentsu è stata scelta per il suo approccio integrato, che tocca tutti i media e i touchpoint, e grazie ad una strategia che va dall’awareness di marca al business, puntando ai risultati migliori sia sui canali tradizionali, sia sui nuovi canali direct-to-consumer.

Attualmente dentsu è al lavoro con la strategia di comunicazione di Efferalgan con l’obiettivo di incrementare la Brand Awareness all’interno di un segmento fortemente competitivo e dominato da Big Spender, puntando su un posizionamento di marca e target ampliati e caratteristiche di prodotto uniche e distintive. L’approccio di comunicazione multimedia prevederà una pianificazione video allargata Tv e Digitale e attività digitali a performance su audience qualificate.

“Sono molto orgoglioso che un’azienda di eccellenza del comparto farmaceutico internazionale come UPSA ci abbia scelti per le sue attività di comunicazione. Ci sentiamo parte della sfida di Efferalgan e insieme al Team UPSA Italia stiamo costruendo il miglior approccio strategico per raggiungere gli importanti obiettivi di business del Brand.” – dichiara Donovan Donadonibus, Market Directordi dentsu X.