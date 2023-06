Nuovi problemi per Libero e Virgilio Mail: servizi di posta elettronica inaccessibili

Gli account di posta elettronica Libero e Virgilio sono nuovamente inaccessibili a causa di un intervento di manutenzione evolutiva. I disservizi sono iniziati questa mattina intorno alle 8 e sono stati segnalati da numerosi utenti sui social media e dal sito Downdetector. Circa sei mesi fa, entrambi i servizi erano rimasti inaccessibili per alcuni giorni a causa di un problema ai server.

Libero e Virgilio forniscono account di posta elettronica a circa 9 milioni di persone e fanno parte di Italiaonline. Secondo statistiche precedenti, Gmail era il servizio di posta elettronica più utilizzato in Italia, seguito da Libero e Virgilio. Attualmente, Italiaonline non ha fornito aggiornamenti sulle stime degli account di posta elettronica.

Italiaonline ha dichiarato che l’interruzione del servizio non è un “down” ma un intervento di manutenzione che coinvolge le caselle di posta elettronica e i servizi correlati. I tecnici stanno lavorando per ripristinare tutti i servizi il prima possibile.

Gli utenti hanno segnalato problemi di accesso alla posta elettronica con messaggi di manutenzione o credenziali non riconosciute. Downdetector ha registrato un aumento delle segnalazioni di disservizio, mentre le segnalazioni sui social media sono state diffuse a livello nazionale.

In precedenza, un’interruzione simile dei servizi di Libero e Virgilio è durata quattro giorni, coinvolgendo nove milioni di utenti. Italiaonline ha spiegato che il malfunzionamento non era dovuto a un attacco hacker, ma a un bug nel sistema operativo utilizzato per la memorizzazione dei dati.

Attualmente, i servizi di posta elettronica di Libero e Virgilio stanno gradualmente tornando alla normalità, con un processo di ripristino in corso. Italiaonline si è scusata per l’interruzione dei servizi e ha dichiarato di voler diventare un provider di posta ancora migliore per gli utenti italiani.