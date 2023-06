IDNTT ottiene l’ammissione alle negoziazioni presso la Frankfurt Stock Exchange

IDNTT SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, comunica che in data odierna ha ricevuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul segmento “Open Market” del “Quotation Board” presso la Frankfurt Stock Exchange. Il “dual listing” sarà efficace a partire da oggi. Le azioni ordinarie di IDNTT SA verranno negoziate con il medesimo codice ISIN dell’Euronext Growth Milan “CH1118852594” e lo stesso ticker “IDNTT”. Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT SA, commenta: “Siamo estremamente orgogliosi di questo grande passo per il nostro Gruppo, nato dall’interesse crescente che abbiamo riscontrato negli ultimi mesi da parte degli investitori esteri. Questo passo è in linea con la nostra volontà di mantenere forte il dialogo con il mercato finanziario, incrementare la liquidità e il valore del titolo nonchè rafforzare lo status internazionale di IDNTT avviato con le strategie di sviluppo del business”.