ERG entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network

ERG (nella foto, l’a. d. Paolo Luigi Merli) entra a far parte del Nasdaq Sustainable Bond Network, piattaforma dedicata alla Finanza Sostenibile della borsa elettronica di New York che riunisce investitori, emittenti e banche d’investimento. La piattaforma si configura come uno strumento attraverso il quale gli investitori possono accedere, in maniera accentrata e standardizzata, ai dati relativi alle emissioni obbligazionarie green di diversi emittenti, agevolati in questo modo nella generazione e comparazione di diversi impact reports funzionali a una allocazione trasparente dei loro investimenti sostenibili. Dal lato dell’emittente, l’adesione permetterà al Gruppo di ampliare ulteriormente la rete di potenziali investitori internazionali attenti ai temi della sostenibilità.

Per l’occasione, il logo ERG ha illuminato la Nasdaq Tower nel cuore di Manhattan.

L’ingresso nel Sustainable Bond Network è un importante riconoscimento dell’impegno di ERG nella finanza sostenibile, attraverso una strategia finanziaria che accompagna i programmi di sviluppo del Gruppo contenuti nel Piano Industriale e che si pone l’obiettivo di raggiungere almeno il 90% dei finanziamenti al 2026 classificati come “Sustainable Funding”.

ERG ha emesso dal 2019 ad oggi tre green bond, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2022, la raccolta “sostenibile” di ERG risulta pari a circa 1,8 miliardi di euro, e rappresenta l’88% dell’indebitamento lordo del Gruppo.

Recentemente, ERG ha messo a disposizione del pubblico il Green Bond Report 2022, relativo ai due prestiti obbligazionari emessi a settembre 2020 e settembre 2021, i cui proventi al 31 dicembre 2022 risultano interamente allocati.