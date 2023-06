Ubs completa l’acquisizione di Credit Suisse, creando un colosso globale della gestione dei patrimoni

Ubs ha ufficialmente completato l’acquisizione dell’ex rivale Credit Suisse, dando vita alla più grande fusione nel settore bancario dal 2008 e creando un gigante globale nella gestione del patrimonio. In una lettera aperta pubblicata sui giornali svizzeri e internazionali, il Ceo Sergio Ermotti (nella foto) e il presidente Colm Kelleher hanno annunciato il termine della storia ultracentenaria del Credit Suisse e hanno descritto questo evento come l’inizio di un nuovo capitolo storico.

Nella lettera, Ubs ha sottolineato l’importanza di garantire la stabilità durante questo processo di integrazione. I servizi bancari offerti dal Credit Suisse continueranno a essere forniti senza interruzioni, come di consueto.

Si prevede che le azioni e gli American Depositary Receipts (ADR) dell’ex seconda banca svizzera saranno ritirati dalle Borse di New York e Zurigo. Gli azionisti del Credit Suisse riceveranno un’azione di Ubs per ogni 22,48 azioni possedute.

Il Credit Suisse è stato coinvolto in una serie di scandali negli ultimi anni, ma la sua situazione si è deteriorata rapidamente dopo il fallimento del Silicon Valley Bank a metà marzo. Come parte del piano di salvataggio lanciato dalle autorità svizzere il 19 marzo, Ubs ha accettato di acquisire l’ex rivale per 3 miliardi di franchi svizzeri, beneficiando di consistenti garanzie finanziarie fornite dalla Confederazione e dalla Banca Nazionale. Con questa acquisizione, Ubs ha posto fine ai 167 anni di indipendenza del Credit Suisse. La storica concorrente è stata acquisita per 3 miliardi di franchi svizzeri, con un sostegno finanziario significativo da parte del governo e della banca centrale svizzera.