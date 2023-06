La stimolazione personalizzata potrebbe essere la chiave per combattere l’acufene

Un recente studio condotto da ricercatori del Kresge Hearing Research Institute dell’Università del Michigan suggerisce una possibile cura contro l’acufene, il disturbo uditivo che provoca la percezione di un rumore nell’orecchio. Susan Shore, Professore Emerito presso il Dipartimento di Otorinolaringoiatria del Michigan Medicine ha condotto una ricerca su come i processi di elaborazione del cervello possano essere sfruttati per una stimolazione personalizzata contro l’acufene. I risultati del suo team sono stati pubblicati su JAMA Network Open. Lo studio clinico randomizzato in doppio cieco ha reclutato 99 individui con acufene somatico, una forma della condizione in cui movimenti come stringere la mascella o applicare pressione sulla fronte provocano un notevole cambiamento nel tono o nel volume delle suoni vissuti. Quasi il 70% di chi soffre di acufene ha la forma somatica. Secondo Shore, i candidati con fastidiosi acufeni somatici e ipoacusia da normale a moderata erano idonei a partecipare. “Dopo l’iscrizione, i partecipanti hanno ricevuto un dispositivo portatile sviluppato e prodotto da in2being, LLC, per uso domestico”, ha affermato. I partecipanti allo studio sono stati assegnati in modo casuale a uno dei due gruppi. Il primo gruppo ha ricevuto prima un trattamento bisensoriale o attivo, mentre il secondo ha ricevuto un trattamento solo sonoro o di controllo. Per le prime sei settimane, ai partecipanti è stato chiesto di utilizzare i propri dispositivi per 30 minuti al giorno. Le sei settimane successive hanno dato ai partecipanti una pausa dall’uso quotidiano, seguita da altre sei settimane di trattamento non ricevuto all’inizio dello studio. Shore osserva che ogni settimana i partecipanti hanno completato il Tinnitus Functional Index, o TFI, e il Tinnitus Handicap Inventory, o THI, che sono questionari che misurano l’impatto che l’acufene ha sulla vita delle persone. I partecipanti hanno anche valutato il volume del loro acufene durante questo periodo. Il team ha scoperto che quando i partecipanti hanno ricevuto il trattamento bisensoriale, hanno riportato costantemente una migliore qualità della vita, punteggi di handicap inferiori e riduzioni significative del volume dell’acufene. Tuttavia, questi effetti non sono stati osservati quando si riceveva solo stimolazione sonora. Inoltre, oltre il 60% dei partecipanti ha riportato una riduzione significativa dei sintomi dell’acufene dopo le sei settimane di trattamento attivo, ma non il trattamento di controllo. Ciò è coerente con uno studio precedente del team di Shore, che ha dimostrato che più a lungo i partecipanti hanno ricevuto un trattamento attivo, maggiore è la riduzione dei sintomi dell’acufene. “Questo studio apre la strada all’uso della stimolazione bisensoriale personalizzata come trattamento efficace per l’acufene, fornendo speranza a milioni di persone che soffrono di acufene”, ha affermato Shore. Auricle Inc., licenziataria esclusiva dei brevetti relativi alla stimolazione bisensoriale, è stata lanciata con l’aiuto di Innovation Partnerships, l’hub centrale dell’attività di commercializzazione della ricerca presso l’Università del Michigan. Auricle lavorerà per ottenere l’autorizzazione normativa e quindi commercializzare il nuovo trattamento per l’acufene bisensoriale di Shore.