Supermoney e Vam Investments Spac firmano accordo per un’aggregazione aziendale nel settore delle utilities e delle telecomunicazioni

Supermoney, primario broker online italiano che offre servizi di comparazione prezzi e servizi tecnologici principalmente nel settore dell’energia, del gas e delle telecomunicazioni, e Vam Investments Spac, una special purpose acquisition company quotata su Euronext Amsterdam che ha raccolto proventi per circa 210,3 milioni di euro nel luglio 2021 nell’ambito dell’Ipo, hanno firmato un accordo vincolante relativo a una potenziale aggregazione aziendale.

L’obiettivo della Business Combination è quello di garantire a Supermoney l’accesso ai mercati pubblici dei capitali e di beneficiare di risorse finanziarie per rafforzare ulteriormente la sua posizione di leader di mercato nel settore delle utilities e delle telecomunicazioni in Italia, per sviluppare nuove linee di prodotti a valore aggiunto e per possibili acquisizioni strategiche. Al completamento della Business Combination, Andrea Manfredi, fondatore, azionista di maggioranza e attuale Ceo di Supermoney, continuerà a guidare il gruppo e sarà anche azionista di maggioranza e Ceo di Vam Spac.