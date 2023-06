MAIRE si aggiudica un contratto da 300 mln di dollari per un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio in Egitto

MAIRE segnala che un consorzio composto dalla controllata Tecnimont – parte della business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS) – e Orascom Construction si è aggiudicato un contratto di Ingegneria, Procurement e Costruzione (EPC) su base lump sum chiavi in mano per un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio da KIMA- Egyptian Chemical Industries Company (KIMA). Il valore complessivo del contratto per il consorzio è di 300 milioni di dollari, di cui circa 220 milioni di competenza di Tecnimont. La finalizzazione del contratto è subordinata all’esecuzione del pacchetto di finanziamento. Lo scopo del lavoro include principalmente l’ingegneria, la fornitura di tutti i materiali ed equipment – a cura di Tecnimont – oltre alle attività di costruzione che verranno eseguite da Orascom Construction. L’impianto, il cui completamento è atteso nella prima metà del 2026, produrrà 600 tonnellate al giorno di acido nitrico, che verrà completamente trasformato in 800 tonnellate al giorno di nitrato di ammonio granulato, ad uso fertilizzante, per essere venduto agli agricoltori locali aumentando la resa dei loro raccolti, nonché esportato sui mercati internazionali. Questo progetto fa seguito al grande impianto di urea e ammoniaca di KIMA costruito da Tecnimont e Orascom Construction e avviato con successo nel 2020 all’interno dello stesso complesso industriale, situato nel Governatorato di Assuan, nell’Alto Egitto. “Siamo onorati di continuare la collaborazione con un player importante come KIMA nel supportare la catena del valore dei fertilizzanti in Egitto- dice Alessandro Bernini, nella foto, Amministratore Delegato di MAIRE- Con questa aggiudicazione consolidiamo ulteriormente una relazione duratura e fruttuosa e rafforziamo la nostra impronta industriale in Nord Africa, grazie alla nostra forte capacità di eseguire progetti EPC”.