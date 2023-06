Sesa forma una partnership strategica con InformEtica Consulting per la trasformazione digitale nel settore manifatturiero italiano

Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati attesi nell’anno fiscale al 30 aprile 2023 pari a circa Eu 2,85 miliardi e 5.000 dipendenti, ha acquisito tramite la società controllata totalitaria Var Group S.p.A, l’intero capitale sociale di InformEtica Consulting S.r.l. (“InformEtica”), società con sede a Verona ed operatore di riferimento nella consulenza applicativa su piattaforma Sap, con ricavi annuali per circa euro 6 milioni e 40 risorse umane. Grazie a questa operazione, che fa seguito all’acquisizione del 15% del capitale realizzata 12 mesi fa, il Gruppo Sesa continua a sviluppare le competenze rafforzando la presenza nel settore delle soluzioni software basate su piattaforma Sap, a supporto dei distretti del Made in Italy. InformEtica, con sede a San Martino Buon Albergo (Verona) ed un organico di 40 risorse umane, ricavi per euro 6 milioni ed un Ebitda margin pari al 10% dei ricavi, ha costruito in quindici anni di attività una forte presenza e credibilità sul mercato del Triveneto e nel settore manifatturiero, con un utilizzo evoluto della soluzione Sap Business One e rilevanti investimenti nella realizzazione di applicazioni cloud e di un motore di integrazione tra piattaforme eterogenee, in un’ottica di utilizzo di ERP on demand e Pay per Use. InformEtica, acquisita da Var Group S.p.A. tramite la controllata Var One S.r.l., player di riferimento europeo nel mondo Sap Business One, contribuisce alla formazione di un polo di aggregazione nel settore dei servizi applicativi sia su piattaforme internazionali che proprietarie con circa Eu 60 milioni di ricavi e 300 risorse umane nel solo settore Sap ed oltre Eu 250 milioni di ricavi e 1.500 risorse a livello complessivo ERP e Vertical Applications, a supporto dei distretti del Made in Italy quali Meccanica, Automotive, Fashion, Retail, Wine and Food, Pharma e Terziario. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo ed a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment dei Managing Partner di InformEtica Andrea Grigoli, Enrico Biolo ed Andrea Marchi e la formazione, a seguito della business combination con Var One, di un operatore leader di settore con grande focus sui distretti produttivi del manifatturiero, ambito cruciale per l’economia italiana. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica, attraverso M&A industriali bolt-on, a supporto dell’evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni. “Il completamento del processo di integrazione di InformEtica ci consente di rafforzare il nostro presidio sostanziale nell’ambito delle soluzioni gestionali della media impresa italiana, con importanti prospettive di ulteriore crescita, accompagnando l’evoluzione del Made in Italy nel percorso di trasformazione digitale”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi Managing Partner ERP Var Group. “Realizziamo una business combination di forte contenuto industriale, dopo un percorso di alcuni anni che ha consentito alle due realtà di avviare proficui momenti di collaborazione, base solida per il futuro insieme, con un’attenzione rilevante all’evoluzione verso l’utilizzo di soluzioni in ottica cloud”, hanno affermato Alberto Frambrosi Managing Partner di Var One ed Adrea Grigoli CEO di InformEtica. “Completiamo un’ulteriore operazione di aggregazione industriale, integrando eccellenze sia sul piano territoriale che per il governo delle piattaforme tecnologiche con 40 nuove risorse, esperte e coese, che contribuiranno alla trasformazione digitale delle medie imprese italiane, settore cruciale in cui da tanti anni il Gruppo Sesa gioca un ruolo trainante. Continueremo a sostenere la crescita attraverso M&A industriali bolt-on ed investimenti in capitale umano, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, nella foto, CEO di Sesa.