Promozione dell’olio toscano di qualità: evento e riconoscimenti per i prodotti DOP e IGP

La Toscana, famosa per il suo pregiato olio extravergine d’oliva, si prepara per l’evento della Selezione Regionale degli Oli Dop e Igp del 2023. Questo evento, che si terrà il 8 giugno al Cinema La Compagnia, sarà l’occasione per scoprire le novità e i trend legati alla produzione di olio di qualità della regione. Durante l’evento, diversi esperti del settore e rappresentanti istituzionali discuteranno della produzione di olio extravergine d’oliva toscano e delle sue potenzialità economiche. Saranno presentati anche i risultati di una ricerca specifica sull’olio extravergine d’oliva in Toscana, realizzata da ISMEA, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Durante la cerimonia, saranno premiate 52 etichette di olio di alta qualità, e i riconoscimenti saranno consegnati dai presidenti dei Consorzi degli oli Dop e Igp della Toscana. Saranno inoltre assegnate menzioni speciali per diverse categorie, come la “Selezione Origine”, “Selezione Bio”, “Selezione Monovarietale”, “Selezione Biofenoli” e il titolo di “Migliore Olio” per ciascuna Dop e Igp. La Selezione degli oli è un’iniziativa che mira a promuovere e sostenere il settore olivicolo toscano, sia in Italia che all’estero, attraverso azioni promozionali ed economiche. L’obiettivo è anche quello di diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità certificata e incoraggiare le aziende olivicole a migliorare costantemente la qualità dei loro prodotti. È importante sottolineare che l’olio di qualità ha anche un impatto significativo sul turismo. La Toscana ha recentemente introdotto una legge regionale sull’oleoturismo, che mira a supportare le imprese agricole nello sviluppo di attività legate al turismo rurale.