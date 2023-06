Compagnia dei Caraibi entra nella produzione vinicola con l’acquisizione di terreni nelle Langhe

Compagnia dei Caraibi S.p.A., azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, nonché di craft beer italiane, entra nella produzione vinicola attraverso l’acquisto di circa 8 ettari di terreni nelle Langhe (patrimonio Unesco), siti nel Comune di Montelupo Albese (CN). “E’ con grande entusiasmo che annunciamo questa operazione come un passo strategico fondamentale per il consolidamento del nostro modello di business”, ha dichiarato Edelberto Baracco, CEO di Compagnia dei Caraibi. “Nel 2020, la nostra società ha ampliato la sua offerta nel mondo del vino con il lancio del catalogo Elemento Indigeno, il quale mira a raccontare un approccio enologico preciso, incentrato sulla qualità, il rispetto per l’ambiente e un gusto non convenzionale. L’ingresso nel settore della produzione diretta ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra posizione sul mercato attraverso la distribuzione di etichette a marchio proprietario che rappresentino appieno la nostra visione del mercato.” L’acquisto è avvenuto da parte di Have Fun Società Agricola S.A.R.L. (Have Fun s.a.r.l), società costituita nel 2023 e partecipata al 75% da Compagnia dei Caraibi (attraverso la sua partecipata Refined Brands S.r.l.) e al 25% dal Sig. Alessandro Salvano, profondo conoscitore del mercato vitivinicolo e attuale proprietario del marchio vinicolo dwnl®, già distribuito da Compagnia dei Caraibi all’interno del proprio catalogo Elemento Indigeno. Have Fun s.a.r.l ha per oggetto l’esclusivo svolgimento dell’attività agricola nonché attività ad essa connesse o strumentali. In particolare, la Società sarà finalizzata alla coltivazione vitivinicola ai fini della lavorazione, produzione e vendita dei relativi prodotti e derivati.