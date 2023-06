La birra artigianale italiana trionfa a Barcelona Beer Challenge: 38 medaglie per i produttori indipendenti

La birra indipendente artigianale italiana continua a conquistare le competizioni estere e a ricavarsi uno spazio internazionale importante, come testimoniato anche dai tanti premi ottenuti nell’edizione 2023 di Barcelona Beer Challenge, per i quali Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti d’Italia, ha voluto complimentarsi con i produttori italiani. Ben 38 sono stati i birrifici del nostro Paese che hanno conquistato una medaglia al concorso spagnolo annuale che premia le birre artigianali internazionali divise in 65 categorie, per un totale di 67 premi (19 medaglie d’oro, 24 medaglie d’argento e 24 medaglie di bronzo).

“Vogliamo complimentarci con tutti i birrifici italiani che hanno ricevuto un premio a Barcelona Beer Challenge, ma anche esprimere soddisfazione per come il comparto stia conquistando sempre più l’attenzione della platea internazionale. – ha commentato Vittorio Ferraris, direttore generale Unionbirrai – Già in occasione delle ultime edizioni del concorso Birra dell’Anno avevamo registrato l’apprezzamento dei tanti giudici internazionali rispetto all’elevato livello delle produzioni italiane, ma i numerosi premi conquistati anche in importanti manifestazioni estere danno conferma della grande qualità della produzione brassicola nazionale. Una dimostrazione evidente della grande crescita delle birre artigianali italiane, che anno dopo anno conquistano sempre più riconoscimenti in tutto il mondo.”

L’appuntamento di Barcellona è stato anche occasione per Unionbirrai per continuare il lavoro di networking. Lo scorso 27 maggio, in occasione di InnBrew, la convention B2B dedicata ai birrifici, il segretario generale Simone Monetti ha preso parte in qualità di relatore al workshop “Independientes Y Unidos”, un momento di confronto tra associazioni brassicole internazionali, per discutere di indipendenza del comparto, obiettivi, organizzazione e gestione. La legge italiana che riconosce e definisce la birra artigianale, il lavoro di tutela e valorizzazione del prodotto da parte di Unionbirrai, sia sul fronte istituzionale che nella comunicazione con i consumatori, e la volontà di creare una voce comune tra associazioni europee, sono stati i focus principali dell’intervento, che hanno dato modo ai numerosi partecipanti al talk anche di conoscere l’associazione e il grande lavoro portato avanti nel corso degli anni, che ha già consentito di avere una legge dedicata a cui altre nazioni stanno lavorando solo ora.