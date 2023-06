Salute, Schillaci: priorità alla ricerca oncologica per recuperare il ritardo pandemico

“La parte più interessante è legata al fatto che si investa molto in ricerca oncologica e farmaci oncologici. È un tema sul quale porre grande attenzione”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella foto, a proposito dell’investimento di 200 milioni in dieci anni annunciato per l’Italia dalla multinazionale farmaceutica Msd, a margine della conferenza stampa presso il ministero delle Imprese e del made in Italy. “Durante la pandemia, tanti screening e terapie e diagnosi sono state rallentate, bisogna recuperare e alcune regioni lo stanno facendo bene. Dall’altro lato – ha aggiunto – non possiamo fare a meno della ricerca, che è fondamentale. Avere nuovi farmaci che combattono il cancro, diventata una malattia in molti casi curabile, è importante e auspicabile per tutti i cittadini” ha concluso.