Cube Labs sigla accordo con Sicam per lo sviluppo di tecnologie di assorbimento cleantech

Cube Labs S.p.A. – venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale – comunica la sigla di un accordo di servizi tra Biodiapers Srl, società controllata da Cube Labs S.p.A., e Sicam Srl, operatore industriale storico e di riferimento sul mercato nazionale nello sviluppo del tessuto non tessuto e tecnologia dell’assorbente e presente, con molteplici impianti, in numerosi paesi in America, Europa, Medio Oriente e Asia. Biodiapers costituita nel 2018, è una start up innovativa che sviluppa tecnologie di assorbimento cleantech per neonati, donne e anziani. Biodiapers è controllata da Cube Labs S.p.A. direttamente al 50,4% del capitale sociale e indirettamente al 33,22% del capitale sociale tramite il Trust di cui la stessa Cube Labs S.p.A. è unica beneficiaria. La tecnologia è a base di microparticelle di argilla, naturale al 100%, progettata per eliminare l’urina e ridurre l’incidenza di reazioni cutanee avverse e infezioni al tratto urinario. La peculiarità di Biodiapers sta nell’utilizzo delle proprietà dell’argilla e di altri materiali naturali del tutto biodegradabili che rispettano l’ambiente, riducendo l’enorme impatto ambientale dei pannolini convenzionali, che impiegano centinaia di anni per decomporsi. Biodiapers possiede n.1 tecnologia brevettata su mercati internazionali. L’accordo prevede, nell’ottica di valutare possibili sviluppi di nuovi prodotti destinati al mercato B2B, la prestazione di servizi professionali da parte di Sicam Srl volti allo sviluppo del “core” di un prodotto appartenente alla linea di assorbenza senile, femminile e infantile a base di argilla, e in particolare della definizione del prototipo e della sua struttura, dei relativi disegni industriali e definizione dei materiali e tecnologie necessarie per la realizzazione del successivo prototipo industriale finito (il “prototipo di Core”). “Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo con SICAM, una realtà industriale di primo piano che consentirà alle soluzioni versatili e innovative sviluppate da Biodiapers di compiere un importante passo verso il mercato commerciale” – commenta Filippo Surace, Ceo e Fondatore di Cube Labs, e aggiunge “Abbiamo grande fiducia nelle potenzialità commerciali delle nostre tecnologie cleantech a base di microparticelle di argilla, essenziali per lo sviluppo di una nuova generazione di prodotti assorbenti ipoallergenici, sicuri ed efficaci”. L’accordo ha una durata di sette mesi con scadenza al 31 dicembre 2023 per un importo di 22.000 euro oltre IVA, ed è propedeutico alla definizione di un eventuale successivo accordo commerciale avente ad oggetto la futura industrializzazione del Core, tramite identificazione della tecnologia e sviluppo dell’impianto pilota, e successiva commercializzazione del prototipo industriale finito. Nell’ambito di questo eventuale nuovo accordo, subordinato al buon esito dei servizi sopraindicati e alla realizzazione del “prototipo di Core”, viene già ad oggi definito un budget pari a 70.000 euro oltre IVA per il testing del “prototipo di Core” presso impianti di testing di terze parti ai fini dello sviluppo del corrispondente prototipo idoneo alla produzione e commercializzazione.