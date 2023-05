Pozzi Milano firma accordo con Pensarecasa per la concessione in licenza del brand “Pozzi” nel settore arredo-casa

Pozzi Milano, leader nel settore della moda della tavola e proprietaria dei marchi storici “Pozzi®” e “Castello Pozzi®” tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l., ha comunicato la firma di una lettera di intenti con Pensarecasa S.r.l., nota società di distribuzione e produzione di arredi per la casa, parte del Gruppo IMAB S.p.A. L’accordo prevede la concessione in licenza d’uso del brand “Pozzi” e sue declinazioni, anche grafiche, nel settore arredo-casa. Rinaldo Deni, CEO di Pozzi Brand Diffusion, ha dichiarato che in questo momento storico è essenziale per l’industria avere un brand portatore di valori, di storia e heritage da declinare nella contemporaneità. Grazie alla collaborazione con il Gruppo IMAB, leader in Italia nella produzione e distribuzione di arredi di qualità da oltre mezzo secolo, il brand “Pozzi” potrà accrescere il suo valore e la sua notorietà nel settore arredo-casa. Alberto Bruscoli, Amministratore Unico di Pensarecasa e CEO del Gruppo IMAB, ha dichiarato che la collaborazione con il brand “Pozzi Milano” per la realizzazione di linee di arredo di grande prestigio e design è molto interessante per lo sviluppo del progetto di distribuzione “Pensarecasa”. Diego Toscani, nella foto, Presidente di Pozzi Milano, ha espresso la sua fiducia nella forza aggregante del brand Pozzi e ha sottolineato che questo importante accordo apre le porte a una diffusione selettiva worldwide ben articolata in diverse categorie merceologiche, creando un importante valore per tutti gli stakeholders.