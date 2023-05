NIAF, il presidente Robert Allegrini, riceve il prestigioso Premio alla Carriera Dominic DiFrisco

Il 25 maggio scorso, il presidente del NIAF (National Italian American Foundation), Robert Allegrini, nella foto, è stato insignito del prestigioso premio alla carriera Dominic DiFrisco dal Joint Civic Committee of Italian Americans (JCCIA) di Chicago.

Questo riconoscimento rappresenta l’omaggio alla vita straordinaria di uno dei leader più apprezzati, Dominic DiFrisco, nato a New York da genitori siciliani immigrati. Dopo aver scelto Chicago come sua città adottiva, DiFrisco ha intrapreso un percorso di vita che ha lasciato un’impronta profonda e duratura sulla sua comunità e sulla città stessa. È stato il portavoce della comunità italoamericana di Chicago, conducendo campagne mediatiche per difendere l’immagine degli italoamericani da stereotipi ingiusti, e promuovendo iniziative civiche ed educative per valorizzare i contributi inestimabili che l’Italia e il suo popolo hanno dato al mondo.

Robert Allegrini, nella sua veste di presidente del NIAF, è stato insignito di questo importante premio in virtù del suo impegno costante per il miglioramento della comunità italoamericana. La sua passione per la conoscenza e la sua dedizione è stata riconosciuta da tutti. Inoltre, il suo amore per ciò che ci unisce tutti – la cultura, il buon cibo e vino, la famiglia, l’amicizia e il senso di appartenenza – ha consolidato il suo ruolo autorevole all’interno della comunità.

Questo riconoscimento non solo celebra l’impegno e il contributo di Robert Allegrini, ma riflette anche l’importanza della promozione e della valorizzazione della ricca eredità italoamericana. È un invito a riconoscere l’influenza e il valore della cultura italiana nella nostra società, e a preservarne e tramandarne le tradizioni per le generazioni future.

L’assegnazione del premio Dominic DiFrisco Lifetime Achievement Award al presidente del NIAF, Robert Allegrini, rappresenta un momento significativo che richiama l’attenzione sulla straordinaria eredità italoamericana e rafforza l’importanza di continuare a coltivare e promuovere i valori che la comunità rappresenta.