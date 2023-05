Vantea SMART rafforza la sua posizione nel settore della cybersecurity con risultati finanziari positivi

Vantea SMART, una società innovativa nel campo delle tecnologie dell’informazione e specializzata nella cybersecurity, quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noti i risultati finanziari consolidati per l’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2022.

La società ha registrato una notevole crescita, con ricavi che hanno raggiunto i 50 milioni di euro, segnando un aumento del 47% rispetto all’anno precedente, quando ammontavano a 34,1 milioni di euro. Questo risultato è stato possibile grazie al costante contributo dell’area della cybersecurity e all’importante impulso dato dall’area del settore Food&Beverage.

L’EBITDA, si attesta a 3,3 milioni di euro. Escludendo gli elementi non ricorrenti, l’EBITDA corretto è passato da 3,6 milioni di euro nel 2021 a 3,8 milioni di euro nel 2022, evidenziando una crescita del 5%. L’EBITDA margin, che rappresenta l’EBITDA come percentuale dei ricavi, è del 7,7%.

L’EBIT, che rappresenta l’utile operativo prima delle imposte e degli interessi, ammonta a 2,2 milioni di euro. Escludendo gli elementi non ricorrenti, l’EBIT corretto è passato da 2,4 milioni di euro nel 2021 a 2,8 milioni di euro nel 2022, segnando una crescita del 17%. L’EBIT margin, che rappresenta l’EBIT come percentuale dei ricavi, è del 5,5%.

L’utile netto è risultato pari a 1,4 milioni di euro, registrando una leggera contrazione rispetto ai 1,6 milioni di euro del 2021.

L’indebitamento finanziario netto è passato da 4,2 milioni di euro nel 2021 a 7,1 milioni di euro nel 2022. Questo peggioramento è dovuto principalmente all’aumento del credito fiscale, che non è stato liquidato durante l’esercizio e ha raggiunto l’importo di 8 milioni di euro.

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 13,3 milioni di euro, registrando un aumento rispetto ai 12,3 milioni di euro riportati al 31 dicembre 2021.

Simone Veglioni, nella foto, CEO di Vantea SMART, ha commentato: “Se da un lato, il Gruppo ha proseguito il suo naturale percorso di crescita, dall’altro, due fattori hanno frenato la performance complessiva: – una profonda ristrutturazione della controllata ESC 2 S.r.l. (area Cyber), che ha determinato una contrazione dei ricavi di 1,2 milioni di euro e imposto un accantonamento a fondo rischi nella controllante per oltre un milione di euro; – una serie di inefficienze riscontrate nella controllata Vantea S.p.A. (area Food & Beverage), che hanno determinato un logoramento dei margini e imposto un significativo rallentamento dell’attività. Nonostante ciò, il valore della produzione dell’area IT, nel complesso, è cresciuto a 11 milioni di euro (+7% rispetto al risultato del 2021), registrando un EBITDA Adj di 1,9 milioni, ed i ricavi dell’area Food& Beverage hanno raggiunto quota 38,8 milioni di euro, in netta crescita, anche se can tasso inferiore al previsto, per il rallentamento avvenuto nell’ultimo trimestre. I fatti sopra descritti hanno determinato anche una contrazione complessiva dell’EBITDA Margin Adj al 5%, pur con un risultato assoluto in crescita ad 1,9 milioni di euro.