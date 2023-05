Edoardo Raspelli al Sesto Book Fest, un incontro imperdibile tra letteratura e buona tavola

Domani si terrà il Sesto Book Fest, un festival letterario organizzato dall’associazione culturale Hemingway & Co in collaborazione con il comitato Vivi la Città e il Comune di Sesto San Giovanni. L’obiettivo principale di questa manifestazione è diffondere il piacere della lettura, il gusto delle parole e promuovere la contaminazione tra i diversi generi artistici.

L’evento avrà luogo a Sesto Rondò, nella piazza Martiri di via Fani, a Sesto San Giovanni, a partire dalle 10 del mattino fino alle 20 circa. Durante la giornata, saranno proposti libri, scrittori e artisti, che si esibiranno sul palco principale. Gli ospiti saranno intervistati in un formato simile a un talk show, con una scaletta predefinita suddivisa per argomenti.

Nella piazza, intorno al palco centrale, saranno presenti stand di case editrici, banchetti di scrittori locali, laboratori, librerie e gazebo di associazioni culturali, che arricchiranno l’evento. Inoltre, sarà presente uno store gestito dalla libreria Tarantola, che ordinerà e venderà tutti i libri presentati durante il festival.

Tra gli ospiti di rilievo, segnaliamo la presenza di Edoardo Raspelli, nella foto, noto critico gastronomico e scrittore. Raspelli, con la sua vasta esperienza nel campo della cucina, sarà presente al simposio che verterà sul libro “Artusi. Il bello e il buono” di Ketty Magni durante la sessione “Libri & Fornelli”. Oltre all’autrice, interverrà Vincenzo Buttice. Carlo Gaeta presenterà l’incontro. Sarà un’occasione unica per i partecipanti di scoprire le riflessioni di Raspelli sulle eccellenze culinarie e il piacere della buona tavola.

L’obiettivo principale del Sesto Book Fest è attirare il pubblico e trasmettere loro il piacere della lettura, aprendo nuovi orizzonti culturali. Oltre agli ospiti di richiamo come Edoardo Raspelli, saranno coinvolte anche scrittori di Sesto San Giovanni, offrendo loro un’opportunità per farsi conoscere e crescere. Saranno inoltre coinvolte altre realtà del territorio che descriveranno la storia e le varie iniziative legate alla città, come attività, associazioni e volumi che raccontano la sua storia.

Il Sesto Book Fest si propone come una giornata ricca di incontri culturali e artistici, con sessioni dedicate a diversi temi come sport e letteratura, voci di donne, Harry Potter, il giallo, il cinema, la poesia e molti altri. Ogni sessione vedrà gli ospiti intervenire sul palco principale, intervistati da giornalisti e invitati a discutere sul tema proposto.

La manifestazione culminerà con il Massimo Roscia Show, intitolato “Compiti delle vacanze per amanti dei libri Vol 2”. Sarà una giornata imperdibile per tutti gli amanti della letteratura, offrendo un’opportunità unica per incontrare autori e scoprire nuovi libri.