Ad Ostia oggi e domani in esposizione alcune immagini della mostra Il Giro. Una Storia d’Italia

In occasione della tappa conclusiva della 106° edizione del Giro d’Italia, Roma Capitale e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato hanno organizzato “Ostia in Rosa”, due serate gratuite in piazza Anco Marzio. Questo evento speciale, che si svolge il oggi e domani, è accompagnato da alcune immagini della mostra fotografica “Il Giro. Una Storia d’Italia” dell’Archivio Riccardi, esposta fino al 18 giugno presso il Museo di Roma in Trastevere.

La mostra “Il Giro. Una Storia d’Italia” ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 24 maggio al 18 giugno, presenta un inedito corpo fotografico composto da oltre cento immagini tratte principalmente dall’Archivio Storico Riccardi. Questa esposizione racconta, dal 1909 fino ai giorni nostri, uno spaccato molto significativo dell’Italia, attraverso la storia del Giro d’Italia. L’inaugurazione della mostra avverrà il 23 maggio alle 18.

Il percorso espositivo si snoda attraverso i grandi protagonisti del Giro d’Italia, da leggende come Fausto Coppi e Gino Bartali, passando per Gimondi, Moser, Saronni, fino ad arrivare a Marco Pantani e Vincenzo Nibali. Tuttavia, gli scatti presentati non si limitano solo ai campioni, ma ripercorrono anche l’evoluzione di questo affascinante sport, rivivendo una passione fatta di inseguimenti e cadute, vittorie in volata e salite estenuanti che hanno segnato la memoria collettiva di diverse generazioni.

La mostra cattura l’attenzione di un intero paese unito intorno ai suoi eroi, in cui il pubblico li insegue con lo sguardo lungo le strade, li segue attraverso le radioline o i televisori che illuminavano le cucine delle case. Le istantanee raccontano di un’epoca passata, ma incredibilmente attuale, in cui Roma appare spesso come una meravigliosa scenografia per questa competizione.

La mostra è promossa da Roma Capitale, con il contributo dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. È organizzata da AGR srl in collaborazione con l’Archivio Storico Riccardi, con il sostegno di Enel, partner della Maglia Rosa, e di RCS Sports & Events. La curatela dell’esposizione è a carico di Maurizio Riccardi e Giovanni Currado, con il coordinamento del progetto di Stefano Di Traglia e il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Attraverso la celebrazione del Giro d’Italia e la mostra “Il Giro. Una Storia d’Italia”, si offre agli appassionati di ciclismo e agli amanti della cultura l’opportunità di immergersi in un viaggio affascinante attraverso la storia e i volti che hanno reso questo evento sportivo così indimenticabile.