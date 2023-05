Sicilia, da tour operator a casa editrice: Palma Nana si espande nel campo dell’educazione ambientale

Palma Nana, una cooperativa che si occupa di educazione ambientale, festeggerà un traguardo importante giovedì 1 giugno: quarant’anni di scoperta delle meraviglie incontaminate della natura in Sicilia. La celebrazione avverrà con una grande festa presso la nuovissima sede in piazza Magione, a Palermo, diventata un punto di incontro, formazione e ritrovo per studenti, viaggiatori, giovani e famiglie, nonché uno spazio laboratoriale per i bambini del quartiere.

La cooperativa conta oggi su 20 soci, lavoratori e collaboratori, e per festeggiare il traguardo, si uniranno anche tre generazioni di palermitani. Incredibilmente, nei loro 40 anni di attività, Palma Nana ha portato in natura ben 150.000 bambini, come confermano i dati. Un risultato notevole che testimonia l’impegno della cooperativa nell’educazione ambientale e nella diffusione di valori di sostenibilità.

Per segnare questa tappa importante, Palma Nana ha deciso di ampliare ulteriormente la propria portata: oltre alle attività educative, ai campi avventura e al turismo responsabile, diventeranno anche una casa editrice. Così nascono le Edizioni Nane, che daranno vita a pubblicazioni coerenti con la missione di educare all’ambiente e alla sostenibilità.

“Questa piazza è il simbolo della rigenerazione a Palermo, è l’unico spazio urbano dove ruderi di case private, dopo i bombardamenti, si sono trasformati in un prato verde pubblico, in questi vicoli sono nati ed hanno giocato, da bambini, Falcone e Borsellino e poi è qui che c’è una comunità educante forte e coesa che lavora per il bene comune a partire dalla scuola Rita Borsellino. Siamo felici di festeggiare qui i 40 anni della cooperativa”, afferma Valeria Marino, socia della cooperativa.

“Ogni viaggio, progetto, laboratorio e da oggi, anche ogni pubblicazione, segue con coerenza il senso dell’educare all’ambiente e alla sostenibilità, che avviene attraverso l’esplorazione di sempre nuove forme educative e comunicative”, afferma Giuseppe Burgio, socio della cooperativa.

“Spesso le società, le imprese, sono espressione di singole persone, di chi le ha ideate, costruite. Da sempre Palma Nana è stato un gruppo eterogeneo di cooperatori, tutto nel tempo si è trasformato, sviluppato in funzione dei soci, delle persone, dei lavoratori, che si sono susseguiti, in base ai loro sogni, alla loro visione, ai loro studi, al loro contributo. Per noi sono grandi valori: la forza della diversità e il dare la possibilità ai giovani professionisti di esprimere la loro chiave di lettura dell’educare al rispetto della natura e dell’altro. Palma Nana è un mezzo ma sono loro a guidarlo”, racconta Fabrizio Giacalone, storico socio della cooperativa.

“Oggi possiamo dire che la nostra ricchezza è la rete di imprese sociali, associazioni e cooperative con le quali collaboriamo ogni giorno e dove ogni giorno portiamo giovani a conoscerle. Sono diventati partner fondamentali perché grazie al loro lavoro quotidiano ci permettono di raccontare la Sicilia con una diversa chiave di lettura legata ai temi sociali e di impegno civile”, aggiunge Valeria Marino.

“In un’occasione speciale i nostri 40 anni, nasce la nuova casa editrice, che a fine giugno distribuirà il primo libro ‘I racconti dal bosco nascosto’ e il primo taccuino urbano dedicato agli alberi di Palermo: ‘Il viaggio nel mondo con gli alberi di Palermo’”, dichiara Giuseppe Burgio.

“Siamo orgogliosi di essere arrivati fino a qui, di essere stati precursori, di essere cambiati rimanendo coerenti e controcorrente, creando nuove correnti. Il segreto di questa longevità sta nel mettersi sempre in gioco, di trasformarsi e adattarsi ai mutamenti sociali stando sempre un passo avanti ai tempi, fare sempre scelte nuove. La forza delle cooperative è che non esistono individualismi, si lavora insieme per il bene comune, e noi siamo stati molto fortunati da questo punto di vista, Palma Nana ha avuto una grande forza aggregativa, e adesso è fortemente riconoscibile il nostro stile, siamo una famiglia molto estesa”, conclude Fabrizio Giacalone.