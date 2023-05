Schillaci: la digitalizzazione è la chiave per la trasformazione del sistema sanitario

“Oggi siamo impegnati nell’ammodernare il nostro sistema sanitario pubblico, con l’integrazione tra ospedale e territorio. Questo, però, richiede una riforma capace di assicurare un cambio di passo, anche con la personalizzazione delle cure. La vera trasformazione per la sanità del terzo millennio è le digitalizzazione. Con l’ammodernamento del parco digitale ospedaliero, per rendere gli ospedali più sicuri e sostenibili, con la telemedicina e il fascicolo sanitario elettronico, che speriamo venga approvato a breve dopo i tanti sforzi compiuti”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto, intervenendo all’Opening Meeting Grandi Ospedali, al via da questa mattina presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata e promosso da Aou Sant’Andrea di Roma, Fondazione Policlinico Tor Vergata e Università La Sapienza.