LIMA 2023: Leonardo e Weststar celebrano accordi di sviluppo tecnologico e commerciale, insieme al raggiungimento di un importante traguardo di sostenibilità

Durante il Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition – LIMA, Leonardo (nella foto, l’a. d. Stefano Cingolani) e Weststar Aviation Services (Weststar), Malesia, hanno celebrato accordi di sviluppo commerciale e tecnologico.

Weststar introdurrà un convertiplano AW609 in Malesia e lo opererà sotto un contratto di leasing. L’aeromobile sarà utilizzato per svolgere diversemissioni nel paese e le sue capacità operative saranno sviluppate ulteriormente, per le specifiche esigenze e aspettative del mercato regionale. Leonardo fornirà formazione iniziale e supporto alla manutenzione, oltre ad attività dimostrative durante la fase di sviluppo delle capacità. Quest’ultimo traguardo per il programma AW609, il primo convertiplano multiruolo al mondo progettato per ottenere la certificazione civile, segna l’ingresso del nuovissimo aeromobile nel sud-est asiatico.

“Considerato quanto Weststar sia costantemente alla ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza operativa, siamo entusiasti di collaborare con Leonardo per introdurre il convertiplano AW609 in Malesia. Questo aeromobile rivoluzionario trasformenrà le nostre capacità operative, fornendoci una piattaforma versatile per svolgere le nostre svariate missioni. Siamo orgogliosi di essere i primi a portare nel sud-est asiatico il primo convertiplano multiruolo al mondo e non vediamo l’ora di dimostrare le sue eccezionali capacità ai nostri clienti attuali e potenziali”, ha affermato Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, amministratore delegato di The Weststar Group.

Oltre all’annuncio di questa importante collaborazione con Leonardo nello sviluppo delle capacità operative del rivoluzionario convertiplano AW609, Weststar ha firmato un contratto per ulteriori cinque elicotteri AW139in configurazione offshore. Si rafforzerà in questo modo il livello di supporto fornito da Weststar all’industria energetica regionale, già assicurato impiegando l’elicottero best-seller nel mercato mondiale della sua categoria.

Infine, il 22 maggio un importante traguardo di sostenibilità è stato raggiunto da un elicottero AW139 Weststar in configurazione VIP, che ha condotto per la prima volta in Malesia un volo dimostrativo con bio-carburante SAF (Sustainable Aviation Fuel), decollando dall’aeroporto di Subang (sede di Leonardo Malaysia) verso LIMA. Il carburante SAF è stato fornito da PETRONAS Dagangan Berhad (PDB) in collaborazione con Neste, il maggior produttore di SAF al mondo. Questo volo rappresenta un primato in Malesia in ambito elicotteristico, dimostrando ulteriormente la capacità di Leonardo di ridurre l’impatto che l’aviazione ha sulle emissioni globali di carbonio, in tutte le aree geografiche.

“In Weststar, ci impegniamo a promuovere pratiche di aviazione sostenibili e a ridurre l’impatto delle emissioni. Siamo un passo avanti verso la riduzione dell’impatto ambientale nel settore dell’ala rotante in Malesia, grazie al successo del volo dimostrativo del nostro AW139 alimentato dal SAF di Petronas. Questo risultato dimostra il nostro impegno a perseguire soluzioni innovative che siano da traino per un cambiamento positivo nel settore. Rimaniamo impegnati a plasmare un futuro più verde per l’industria aeronautica e a ridurre le emissioni, oltre i confini” ha aggiunto Tan Sri Syed Azman.

“Siamo impegnati a supportare gli sforzi di decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Questa collaborazione è un passo importante nella giusta direzione nella promozione di un futuro sostenibile nel settore”, ha dichiarato il Chief Operating Officer di PDB Khalil Jaffri Muhammad Muri.

Dall’avvio delle sue operazioni nel 2003, Weststar Aviation Services è cresciuta fino a diventare uno dei principali operatori globali nel settore degli elicotteri offshore. Oggi la società impiega 35 elicotteri appartenenti ai modelli AW139, AW169 e AW189 dalle sue basi in Malesia, Indonesia, Arabia Saudita, Namibia, Mauritania, Gabon e Repubblica del Congo, diventando uno dei maggiori operatori commerciali di elicotteri Leonardo.

Leonardo continua a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato elicotteristico malese, espandendo la propria presenza e aumentando le proprie capacità attraverso un piano continuo di investimenti. Con un hub regionale per l’assistenza clienti e la formazione vicino a Kuala Lumpur, Leonardo è presente nella regione da molti anni, con centinaia di elicotteri che svolgono missioni come trasporto offshore e passeggeri, utility, sicurezza nazionale, ricerca e soccorso, servizi medici di emergenza, pattugliamento marittimo, ruoli navali militari e ricognizione armata.