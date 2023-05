Aeroporto Friuli Venezia Giulia, ritorno all’utile

Approvato dall’assemblea dei soci di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che segna il ritorno all’utile dopo i due anni di pandemia, con +4,6 milioni di euro e con il traffico passeggeri salito a 698.613 passeggeri (+100,2% sul 2021; -10,8% sul 2019). Il valore della produzione è di 22,8 milioni, mentre Ebitda tocca 8,1 mln. La posizione di liquidità netta è di 5,8 milioni di euro, gli investimenti 1,8 milioni di euro. “Questi risultati – commenta il presidente Antonio Marano – aumentano il valore dell’asset per i soci e stanno a testimoniare che siamo nel pieno di un progetto di rilancio i cui frutti matureranno con ulteriore e più spiccata evidenza dall’annata in corso. Merito delle strategie condivise con gli azionisti, Regione e F2i”. “Superato il periodo di pandemia con l’approvazione del Bilancio 2022 – sottolinea l’ad Marco Consalvo (nella foto)- stiamo lavorando allo sviluppo dei collegamenti nel breve e medio periodo e prevediamo un forte incremento delle destinazioni internazionali, già nel 2023 sono attivi i nuovi voli per Barcellona, Dublino e Tirana, ma anche un incremento delle frequenze su tutte le destinazioni domestiche. Entro questa estate inoltre siamo confidenti nella riattivazione del collegamento con Milano Linate e stiamo stimolando Lufthansa per recuperare prima possibile il collegamento con Monaco”.