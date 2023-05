CNH Industrial annuncia l’integrazione della soluzione di irrorazione di precisione di ONE SMART SPRAY nel portafoglio prodotto dei suoi brand agricoli

CNH Industrial (nella foto, l’a. d. Scott Wine) e ONE SMART SPRAY, una joint venture tra Bosch e BASF, hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede l’integrazione del sistema di irrorazione avanzato di ONE SMART SPRAY nel portafoglio prodotto dei brand agricoli di CNH Industrial. L’integrazione sarà guidata dal team Raven e il sistema sarà disponibile attraverso i marchi Case IH e New Holland Agriculture a livello globale.

L’integrazione di ONE SMART SPRAY renderà ancora più competitive le soluzioni di irrorazione automatizzata e di precisione offerte dai brand di CNH Industrial. Grazie a una serie di telecamere installate sul braccio dell’irroratrice sarà possibile individuare le infestanti sia rispetto alla copertura vegetale circostante (“verde su verde”) sia rispetto al terreno (“verde su marrone”), consentendo un’irrorazione selettiva.

La soluzione offre, oltre al rilevamento di precisione delle infestanti, l’accesso tramite dispositivi mobili a strumenti digitali e informazioni agronomiche, che aiutano gli agricoltori a creare mappe approfondite della copertura di infestanti, monitorare l’utilizzo di diserbanti e visualizzare i risparmi ottenuti in tempo reale, generando automaticamente report e dati. Gli agricoltori possono così tenere puliti i campi, massimizzare il risparmio di erbicidi, ottenere la massima efficienza operativa operando secondo standard sempre più sostenibili. Il sistema permette inoltre di svolgere le operazioni di irrorazione desiderate sia in condizioni diurne sia notturne, guadagnando tempo da dedicare alle altre attività.

La collaborazione con ONE SMART SPRAY è solo l’ultima novità dell’offerta di prodotti agritech di CNH Industrial, che rinnova costantemente il suo impegno a supporto del lavoro degli agricoltori, offrendo soluzioni che consentono di coltivare in modo sempre più efficiente e sostenibile.