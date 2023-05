Alfonsino, fatturato in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A., pmi innovativa operante nel settore Food Order&Delivery e che concentra la sua attività nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, riunitosi in data 22 maggio 2023, ha esaminato alcuni dati relativi al primo trimestre dell’esercizio 2023, non sottoposti a revisione contabile. In particolare, al 31 marzo 2023 la Società comunica di aver registrato un fatturato di circa €1,2 milioni, in crescita del 9% rispetto al fatturato consuntivato nel primo trimestre dell’esercizio 2022 (pari a circa €1,1 milioni). La Società, inoltre, riporta il dato sul numero totale di ordini, pari a circa 132.779, in diminuzione del 7% rispetto all’esercizio precedente (pari a 142,162 ordini), in funzione della crescita del carrello medio, stimata al 6% – passato nel 2023 da €22,81 (Q1 2022) a €24,07 – e del fatturato per ordine che da €7,91 (Q1 2022) si attesta a €9,20, risultando in miglioramento del 16%. Positivo, infine, il dato sui ricavi dalle prestazioni servizi pari a circa €49 mila, in aumento del 62% in confronto alla gestione 2022 (pari a circa €30 mila). La Società precisa che i KPI forniti hanno lo scopo di riflettere lo stato delle operazioni svolte al fine di una funzionale ottimizzazione dell’infrastruttura aziendale e i volumi a questa correlati. Carmine Iodice, nella foto, CEO di Alfonsino, ha commentato: “I dati di questo primo trimestre 2023 sono per noi motivo di grande soddisfazione e sinonimo di resilienza. La crescita del fatturato del 9%, la sostanziale stabilità dei volumi e l’aumento dei valori legati alle transazioni sono rappresentativi di una performance solida e continuativa, riflesso del buon lavoro di ottimizzazione svolto nei mesi precedenti sulla nostra infrastruttura aziendale. In questo senso, rimaniamo fiduciosi nel positivo proseguimento del percorso di crescita intrapreso.