I lavoratori cagliaritani sono soddisfatti della propria retribuzione

I lavoratori cagliaritani risultano essere i più soddisfatti in Italia della propria posizione lavorativa attuale (79%) e della propria retribuzione (67%), una tendenza positiva per l’isola che si discosta nettamente dalle restanti città italiane, e si aggiudica così il primo posto in Italia. I cagliaritani sono tra i più propensi a spostarsi all’estero per motivi lavorativi, con 1 cittadino su 3 che dichiara di essere disposto ad accettare una proposta di lavoro fuori dalla propria nazione. È uno dei risultati di una ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, sul mercato del lavoro in Italia La modalità di lavoro preferita a Cagliari è in presenza (41%) che supera – unica città in Italia – la tipologia ibrida (remoto+ufficio, al 40%) e il lavoro completamente da remoto (19%). L’idea della settimana lavorativa corta (4 giorni) piace all’81% dei cagliaritani, ma trova meno interesse rispetto al resto d’Italia. 1 cagliaritano su 3 vorrebbe migliorare il work-life balance a scapito di una lieve diminuzione di retribuzione.