I genitori italiani sono quelli che passano più tempo con i figli

I genitori italiani passano molto tempo con i propri figli. E allo stesso tempo hanno paura che comunque non sia abbastanza. Secondo un’indagine condotta da Novakid, scuola di inglese online per bambini, l’Italia infatti guida la classifica tra sette Paesi in Europa e Medio Oriente sia come ore dedicate alla famiglia sia come paura di non essere sufficientemente dediti.

Il sondaggio realizzato da Novakid ha coinvolto oltre 3.500 genitori con figli di età compresa tra i 4 e i 12 anni in Spagna, Italia, Francia, Germania, Turchia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Le risposte rivelano differenze ma anche abitudini simili.

Il tempo dedicato alla famiglia

Circa il 32% dei genitori italiani ha dichiarato di passare più di 4 ore al giorno con i figli durante la settimana, mentre solo il 18% dei genitori francesi fa altrettanto. Nel fine settimana va ancora meglio: oltre il 77% dei genitori italiani passa almeno 4 ore al giorno con i figli, e più del 29% sale ad oltre 6 ore al giorno, staccando non di poco Spagna (21%), Germania (26,1%) e Francia (10%).

Le attività preferite per il tempo libero in famiglia

Per il 59% dei genitori italiani tra le attività più praticate con i figli ci sono i giochi, all’aperto ma anche in casa, come ad esempio i videogiochi. Cucinare, in particolare dolci, è un’altra attività molto gettonata in Italia (36%), a differenza degli altri Paesi. Tuttavia, guardare film o cartoni animati insieme ai figli risulta essere l’attività preferita dalla maggior parte dei genitori che hanno partecipato al sondaggio.

In coda invece la lettura, praticata dal 16,3% dei genitori italiani, a fronte di percentuali molto più alte riscontrate in Paesi come Francia (30,1%) e Spagna (20,8%). Chiude la lista delle attività scelte per il tempo libero il vedere gli amici o i familiari (10%).

Per quanto riguarda i compiti dei figli, il tempo che i genitori italiani spendono nell’aiuto scolastico non è molto: al massimo un’ora e mezza al giorno nell’85% degli intervistati. Anche in questo caso, si registrano differenze con gli altri Paesi come Francia, Spagna e Germania.

L’organizzazione del tempo libero

Dal sondaggio emerge anche, forse con sorpresa, che gli italiani sono dei pianificatori: solo l’11% infatti non organizza il tempo libero con i figli. D’altronde Spagna e Germania sono ancora più programmatori di noi: solo il 7,3% e il 7% rispettivamente lascia fare all’ispirazione del momento.

Nel 50% dei casi, in Italia, i genitori chiedono direttamente ai figli cosa vogliano fare, percentuale ancora più alta in Francia (64%) e in Germania (66,5%). Nel 43,3% invece la coppia decide insieme, consultandosi.

Per scovare idee ed eventi da fare nel fine settimana, i social media rivestono un ruolo importante nel 36,7% dei casi, ma anche le newsletter offrono molti spunti per il 14,7% degli intervistati, oltre ad amici e gli altri genitori (14,7%).

I Paesi extra-europei

Per quanto riguarda poi i Paesi extra-europei coinvolti da Novakid, è in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti che i genitori passano meno tempo con i figli sia durante la settimana che nel fine settimana. Nel week end solo il 28% dei genitori negli Emirati e il 20% in Arabia trascorre più di cinque ore al giorno con i figli (contro il 48% in Italia) e la percentuale scende al 14% nei giorni lavorativi.

Tutto il mondo è paese quanto agli svaghi: anche in Medio Oriente l’attività preferita è guardare film e cartoni animati (il 50% delle risposte in tutti i Paesi). Tuttavia una differenza c’è con i Paesi europei: il 42% dei turchi e il 36,5% negli Emirati Arabi Uniti hanno indicato la lettura come attività preferita, staccando di parecchio l’Italia (16,3%) e la Germania (17%).

Allo stesso modo, anche nei Paesi arabi i social media fanno la parte del leone come fonte di ispirazione e informazione per decidere come trascorrere il tempo con i figli. E sono davvero una piccola minoranza i genitori che dichiarano di non pianificare il tempo libero: il 2% in Arabia Saudita e il 6% in Turchia, contro il 17,3% dei genitori francesi e l’11% degli italiani.

Il ‘senso di colpa genitoriale’

Dal sondaggio Novakid emerge che in tutti i Paesi aleggia un certo “senso di colpa genitoriale”, ovvero quella sensazione di non passare in ogni caso abbastanza tempo con i figli. Un dubbio che vede il suo picco laddove i genitori sono più ‘virtuosi’. In Italia, infatti, il 72% degli intervistati si preoccupa di non essere abbastanza dedito alla famiglia, un dato che stacca di molto il 54% della Spagna ed è leggermente sotto la Francia. Ma allo stesso tempo, si registra in Italia la percentuale più alta di genitori che ritengono di dedicarsi sufficientemente alla famiglia (15,3%).

Adnkronos