Piemonte, torna il magico Paese di Natale: al via le selezioni delle 130 eccellenze che animeranno il villaggio

Si respira già aria natalizia nelle terre Patrimonio Unesco del Piemonte. Il territorio delle Langhe – Roero e Monferrato è pronto a riaccogliere dall’11 novembre al 18 dicembre il Magico Paese di Natale: evento in grande crescita, inserito tra i 10 più importanti mercatini natalizi d’Europa dal portale European Best Destinations per il Best Christmas market. Prende il via la call to action per la ricerca delle migliori eccellenze d’Italia invitate a candidarsi per diventare protagoniste del più grande evento natalizio del nostro Paese: da ogni angolo dello Stivale potranno iscriversi all’evento i migliori tra artigiani e produttori enogastronomici.

UN EVENTO CHE RICHIAMA OLTRE 500.000 PERSONE OGNI ANNO

Nell’ultima edizione le iniziative legate al Magico Paese di Natale hanno portato a incrementare i flussi turistici nel territorio del 17%. Un evento in crescita che richiama ogni anno oltre 500.000 persone per un indotto economico stimato in circa 38 milioni euro. E dal futuro sempre più green. L’organizzazione è da anni impegnata nella continua ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto ambientale con l’obiettivo di trasformare il Magico Paese di Natale nella prima manifestazione natalizia a impatto zero entro il 2028.

L’IMPATTO SUL TERRITORIO DEL PIEMONTE: PIU’ DI 2.700 STRUTTURE RICETTIVE COINVOLTE

Nel 2023 il Magico Paese di Natale punta alla definitiva consacrazione e ambisce a confermarsi motore pulsante dell’intero territorio piemontese. La rete sul territorio, secondo l’osservatorio turistico regionale piemontese, coinvolge 2.747 strutture ricettive e 11.095 operatori turistici.

PER L’EDIZIONE DEL 2023 L’ AREA DEL MERCATINO SARA’ RADDOPPIATA

Per l’edizione 2023 il Magico Paese di Natale raddoppia: l’area occupata sarà di 12.000 metri quadri. Oltre 130 casette natalizie verranno allestite nel centro storico di Asti, per dare spazio alle migliori realtà artigianali ed enogastronomiche provenienti dalle diverse regioni d’Italia. L’atmosfera di suoni, colori e profumi guiderà gli ospiti alla ricerca del regalo di Natale giusto. Il percorso sarà decorato da animazioni 3D, così da trasportare i visitatori all’interno di una vera e propria esperienza tutta da vivere e godere.

“Siamo felici e orgogliosi dello sviluppo avuto dal Magico Paese di Natale in questi anni e dall’impulso che ha conferito alla valorizzazione del territorio piemontese durante il periodo natalizio, spiega Pier Paolo Guelfo ideatore e organizzatore della manifestazione. “Oggi la nostra proposta non riguarda solo un paese ma un intero territorio, attraverso diverse attività legate al turismo natalizio che fanno capo al Magico Paese di Natale: da Govone, paese dalle magiche atmosfere (il luogo dove tutto è nato), al mercatino di Asti 9º nella classifica europea, fino al presepe vivente di San Damiano d’Asti. Per un turismo che coinvolge non solo le famiglie ma anche i giovani, sempre più attratti da questo tipo di vacanze. Per Il futuro la nostra sfida è dar vita ad un evento che faccia della sostenibilità ambientale il suo punto di forza, puntando a diventare a impatto zero entro il 2028.”

N.B: Per poter chiedere di partecipare come espositore al Magico Paese di Natale occorre compilare il form presente al seguente link a cui si accede cliccando su “si, vorrei più informazioni”: https://espositori.magicopaesedinatale.com