Leo Burnett è la nuova agenzia di comunicazione del Gruppo Iren

Gruppo Iren, nella foto l’a. d. Gianni Vittorio Armani, multiutility leader nel Nord Ovest e uno dei principali operatori italiani attivo nei settori dell’energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati e ambientali, delle soluzioni integrate per l’efficienza energetica, ha scelto Leo Burnett come nuovo partner creativo-strategico a seguito di una gara.

All’agenzia guidata in Italia da Romeo Repetto il compito di accompagnare Iren nella definizione di una strategia integrata di comunicazione volta a consolidare il suo posizionamento come partner dei cittadini per la fornitura di servizi essenziali per la loro vita.

Nello specifico, Leo Burnett si occuperà dell’ideazione e della realizzazione di tutte le attività di comunicazione istituzionale per Gruppo Iren e commerciale per Iren Luce Gas e Servizi. Saranno messe a disposizione di Iren, in un’unica soluzione integrata, le migliori competenze dell’agenzia negli ambiti della consulenza sulla comunicazione strategica, della creatività e della produzione di tutti i progetti di comunicazione ATL, BTL, digital e social.