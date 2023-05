LAZIOcrea sceglie Digital Angels per il Piano Anti Tratta della Regione Lazio

LAZIOcrea si affida a Digital Angels, agenzia di comunicazione e marketing integrata, per la realizzazione delle creatività informative del Piano Regionale Anti Tratta Lazio.

La tratta di esseri umani è un fenomeno che coinvolge milioni di persone a livello globale (donne, uomini, transgender e talvolta minori), vittime di organizzazioni criminali, nazionali e internazionali, che ne traggono cospicui profitti.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere interventi che coprono l’intero territorio laziale e che consentono di fornire risposte e opportunità ai bisogni delle vittime di tratta e sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali, relazioni e matrimoni forzati) di qualsiasi genere, nazionalità ed età.

Il progetto prevede la realizzazione di molteplici attività: protezione e assistenza, accoglienza residenziale protetta, attività di inclusione e integrazione sociale e assistenza per minori stranieri non accompagnati.

A Digital Angles è stata affidata la realizzazione delle creatività sia per i materiali cartacei (brochure e locandine) sia per il digitale (sito web, video e materiali social). L’agenzia ha sviluppato il claim “Si tratta di diritti e lotta allo sfruttamento”, i testi e predisposto le relative traduzioni in inglese, francese e spagnolo per permettere a più persone possibile di leggere e comprendere le informazioni della campagna.

“Si tratta di diritti e lotta allo sfruttamento: con questo claim supportiamo il piano Anti Tratta della Regione Lazio. La collaborazione è frutto di un rapporto di fiducia che premia la nostra capacità di tradurre le esigenze del cliente in un approccio creativo efficace e funzionale”.commenta Giulia Petrilli, nella foto, Senior Account Manager di Digital Angels.