Somec, ricavi a 91 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. (Euronext Milan: SOM), specializzata nell’ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano nell’ingegneria civile e navale, riunitosi sotto la presidenza di Oscar Marchetto, nella foto, ha esaminato e approvato i dati gestionali, non soggetti a revisione contabile, relativi ai ricavi consolidati al 31 marzo 2023.

Nel primo trimestre dell’anno, il Gruppo Somec ha registrato un forte incremento dei ricavi, saliti del 40,3% a 90,8 milioni di euro rispetto ai 64,7 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio 2022.

La crescita a perimetro costante è stata pari al 29,7%, rivelandosi particolarmente forte alla luce dello sviluppo organico di tutte e tre le divisioni.

Le operazioni di rafforzamento della divisione Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati, inclusive di tre acquisizioni e della creazione della capofila Mestieri S.r.l., hanno comportato un ulteriore effetto positivo sui ricavi di Gruppo, contribuendo per il 10,5% alla performance trimestrale.

“La traiettoria di Somec si conferma positiva anche in questa prima parte dell’anno, con una performance robusta che ha caratterizzato i ricavi di tutte le divisioni del Gruppo. Spiccano in particolare i risultati di Mestieri, sospinti dalle acquisizioni realizzate.

I dati trimestrali, che pubblichiamo oggi per la prima volta in assoluto come segno di trasparenza e attenzione al mercato, ci consentono di guardare con ottimismo ai mesi che abbiamo di fronte, anche grazie alla visibilità garantita dalle commesse in essere”, ha affermato il Presidente di Somec, Oscar Marchetto.