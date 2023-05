Camera con vista per la prima apertura di Starbucks nel centro di Roma

Starbucks apre oggi nella capitale italiana in Piazza Montecitorio, cuore storico e politico della “Città Eterna”, in collaborazione con Percassi, partner italiano esclusivo di Starbucks. Questo sarà il 25° negozio Starbucks in Italia, parte di un più ampio piano di espansione per portare l’esperienza unica di Starbucks a un numero ancora maggiore di clienti italiani.

Dall’ingresso nel mercato italiano nel 2018 con la Starbucks® Reserve Roastery di Milano sono stati creati circa 450 posti di lavoro e altri sono in arrivo: entro la fine del 2023 i punti vendita Starbucks in Italia saranno 36 in totale. A fine maggio saranno aperti anche altri due punti vendita alla Stazione Termini: un grab&go al piano interrato e uno store sulla terrazza, per accogliere turisti e pendolari al loro arrivo a Roma, oltre agli abitanti della zona.

Starbucks ha sempre cercato di essere un’azienda che mette i partner (dipendenti), i clienti e il caffè al centro. Entrata per la prima volta nella regione Lazio nel 2022 con l’apertura di Castel Romano, Piazza Montecitorio segna la 25esima apertura di Starbucks in Italia. Roma è una delle tre città italiane, oltre a Milano e Verona, in cui Howard Schultz, fondatore di Starbucks, ha conosciuto per la prima volta la cultura italiana del caffè nel 1983.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro primo store nel centro di Roma, con progetti ancora più entusiasmanti in arrivo per la capitale. L’apertura di domani sarà la prima di una serie di meravigliose sorprese per la città”, commenta Matteo Morandi, Amministratore Delegato di Starbucks Italia. “Il Lazio è una regione molto importante per Starbucks e il mese scorso abbiamo festeggiato la nostra prima apertura in provincia di Caserta, ribadendo il nostro impegno a lungo termine per una crescita continua in Italia”.

Il negozio di Montecitorio, che creerà 35 nuovi posti di lavoro, ha una superficie di 200 metri quadrati dislocati su due piani, e 80 posti a sedere con vista sulla Camera dei deputati. I materiali scelti richiamano le tonalità cromatiche di Piazza Montecitorio. Il piano terra è l’area più vivace e dinamica, realizzata con marmi di travertino e tufo, tipici degli edifici della tradizione romana, dove i clienti possono ordinare il loro food&beverage preferito, per degustarlo nei due piani dello store in comode sedute circondati da artworks alle pareti. Il piano superiore è stato progettato con una palette di colori più tenui e offre uno spazio più tranquillo per godere dell’esperienza più tradizionale di Starbucks.

“La cultura del caffè è molto radicata a Roma e l’espresso è la bevanda più popolare”, commenta Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia. “Anche nei negozi Starbucks in Italia, il più acquistato è l’espresso, mentre le generazioni più giovani amano le bevande fredde e il caffè

freddo Starbucks. Durante le diverse stagioni dell’anno lavoriamo sempre a proposte food&beverage uniche per i nostri clienti italiani, in modo da soddisfare le loro esigenze e stupirli”.

L’offerta gastronomica comprende prodotti da forno, insalate e dessert. Il menu include anche le nuovissime bevande Oleato™, realizzate con il miglior caffè arabica di Starbucks infuso con olio extravergine di oliva, lanciate per la prima volta in Italia a febbraio e ora disponibili anche nei punti vendita di Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. Saranno inoltre presenti le bevande del menu estivo appena lanciate, tra cui Starbucks Refresha® Drink e il Frappuccino® blended beverage stagionale.