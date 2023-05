Fincantieri, aumentano i ricavi

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A., presieduto dal Generale Claudio Graziano, ha approvato le informazioni finanziarie intermedie relative al periodo fino al 31 marzo 2023. Di seguito sono riportati i risultati economico-finanziari al 31 marzo 2023:

I risultati del trimestre sono in linea con le previsioni per l’intero anno fiscale 2023.

I ricavi ammontano a 1.764 milioni di euro, registrando un aumento del 4,9% rispetto al primo trimestre del 2022.

L’EBITDA si attesta a 87 milioni di euro, con un margine EBITDA del 4,9% (rispetto al 3,0% registrato al 31 dicembre 2022).

La posizione finanziaria netta è di 2.922 milioni di euro (rispetto ai 2.531 milioni di euro al 31 dicembre 2022), in linea con i volumi di produzione del Gruppo nel trimestre e con il piano di consegne. Nel mese di aprile sono state consegnate due navi da crociera.

Andamento operativo:

Il carico di lavoro complessivo ammonta a 34,0 miliardi di euro, circa 4,6 volte i ricavi del 2022, con ordini acquisiti per 0,9 miliardi di euro. Il backlog al 31 marzo 2023 è di 22,7 miliardi di euro (rispetto ai 23,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2022) e comprende 89 navi. Il soft backlog ammonta a circa 11,3 miliardi di euro (rispetto ai 10,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2022).

È stato registrato un aumento del backlog nel settore dell’eolico offshore con l’ordine di quattro unità Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) da parte del nuovo cliente Edda Wind, con l’opzione per ulteriori quattro, e di una unità Service Operation Vessel (SOV) per CREST Wind.

Sono state consegnate 5 navi provenienti da 3 stabilimenti: la LCS “USS Marinette” per la US Navy, “Jan Mayen” come prima nave per la Guardia Costiera norvegese, una unità SOV, una unità Fishery per la compagnia Luntos Co. Ltd. ed una unità Marine Robotic per la compagnia Ocean Infinity Group Limited. Nel mese di aprile sono state consegnate “Viking Saturn”, la decima unità della serie, e “Oceania Vista” per il cliente Oceania Cruises.

Pierroberto Folgiero, nella foto, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Il primo trimestre del 2023 si è confermato pienamente in linea con le previsioni per il FY 2023, con un aumento dei ricavi del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nell’area delle navi da crociera abbiamo registrato un incremento dei volumi di produzione in virtù dello sviluppo dell’importante backlog acquisito mentre nel militare prosegue come da programmi l’avanzamento dei programmi in essere nel rispetto delle tempistiche previste.