Terna, Giuseppina Di Foggia nominata a. d.

Si è riunito ieri, sotto la presidenza di Igor De Biasio, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. eletto dall’odierna Assemblea.

Il Consiglio ha nominato all’unanimità Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Giuseppina Di Foggia.

Il Consiglio ha approvato l’assetto dei poteri, attribuendo al Presidente Igor De Biasio il compito istituzionale di rappresentare la Società, guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l’Amministratore Delegato. All’Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell’ambito delle proprie competenze.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa per il “gestore del sistema di trasmissione” dell’energia elettrica, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti.

In base alle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori, e tenuto conto di tutti i parametri di valutazione previsti dal Codice di Corporate Governance, risultano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto di Terna S.p.A. e dal Codice di Corporate Governance, questi ultimi recepiti nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza (ai sensi dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance)”, i Consiglieri: Igor De Biasio, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gian Luca Gregori, Simona Signoracci, Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean-Michel Aubertin e Anna Chiara Svelto.

Il Consiglio di Amministrazione risulta, dunque, composto dalla maggioranza di Amministratori indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance (9 su 13).

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162 richiamato dall’art. 26 dello Statuto e dall’art. 148, commi 3 e 4 quater del Testo Unico della Finanza, e ha preso atto di quanto comunicato dal Collegio Sindacale, all’esito delle verifiche effettuate da detto organo in data odierna, sul possesso da parte dei Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance ai sensi dell’Art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, recepiti nel documento “Criteri di applicazione e procedura per la valutazione d’indipendenza (ai sensi dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance)”, e sul possesso, per l’organo nel suo complesso, dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 39/2010.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla ricostituzione dei Comitati interni già istituiti provvedendo alla nomina dei Componenti in coerenza con le indicazioni del Codice di Corporate Governance.

All’esito delle citate deliberazioni i Comitati risultano così composti:

“Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità”:

Marco Giorgino – Presidente

Enrico Tommaso Cucchiani – Componente

Karina Audrey Litvack – Componente

Jean-Michel Aubertin – Componente

Francesco Renato Mele – Componente

“Comitato per la Remunerazione”:

Enrico Tommaso Cucchiani – Presidente

Gian Luca Gregori – Componente

Anna Chiara Svelto – Componente

Angelica Krystle Donati – Componente

Simona Signoracci – Componente

“Comitato per le Nomine, Governance e Scenari”:

Igor De Biasio – Presidente

Regina Corradini D’Arienzo – Componente

Jean-Michel Aubertin – Componente

Karina Audrey Litvack – Componente

Simona Signoracci – Componente

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate”: